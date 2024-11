Congo-Brazzaville: Tennis Brazzaville Challenger ATP50 - Gonzalo Oliveira et le duo Florent Bax - Karan Singh vainqueurs

Les lampions du tournoi Brazzaville Challenger tour, organisé par l'Académie de tennis de Brazzaville, en partenariat avec la Fédération congolaise de tennis (Fécoten), se sont éteints par des victoires remarquables du Vénézuélien Gonzalo Oliveira et du duo Florent Bax - Karan Singh.

Le tout premier Brazzaville Challenger ATP50, événement marquant du calendrier international de tennis, s'est tenu au pôle tennis du 28 octobre au 3 novembre. Inscrite dans le prestigieux circuit de l'ATP Challenger Tour, cette compétition qui est un événement majeur pour le tennis congolais a permis aux participants de concourir pour des points précieux au classement mondial ATP. Elle représente non seulement une opportunité exceptionnelle pour les joueurs africains et internationaux de prouver leurs talents sur un terrain compétitif, mais également une plateforme pour le développement et la promotion du tennis en Afrique.

Trente-deux joueurs professionnels du monde entier, dans le cadre exceptionnel des installations de l'Académie située en plein coeur de Brazzaville, se sont affrontés lors des matchs intenses, offrant un spectacle sportif inédit. Ce tournoi a offert aux amateurs locaux l'occasion unique d'assister à des matchs de haut niveau, tout en stimulant l'essor des jeunes talents.

Les finales qui se sont déroulées en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé; de l'ambassadrice de la République populaire de Chine en République du Congo, Li Yan; et de bien d'autres personnalités ont opposé, d'une part, le Vénézuélien Gonzalo Oliveira qui a pris le dessus sur le Roumain Christian Jianu par un score de deux sets à zéro, et, d'autre part, le duo Florent Bax et Karan Singh face à Agostini et Alec Berckley. Les vainqueurs ont reçu leurs trophées, couronnant le travail remarquable de leur merveilleuse prestation.

Les organisateurs ont félicité les juges de lignes, les arbitres de chaises, les jeunes ramasseurs de balles engagés au coeur de l'action, le public, les partenaires, etc., pour leur apport dans la bonne réussite du tournoi international. Le directeur de l'Académie de tennis de Brazzaville et vice-président de la Fécoten, Hugues Henry Ngouélondélé, s'est dit satisfait du bon déroulement de ce tournoi qui marque un tournant pour le tennis congolais. « Nous avons passé une très belle semaine, bien que le niveau d'exigence ATP n'ait pas été facile puisqu'il est très élevé. Mais on a su répondre à toutes ces exigences. Le résultat est bon. Je félicite tous les vainqueurs du tournoi », a-t-il déclaré.

Notons qu'une conférence de presse a été animée par le comité d'organisation en prélude à ce tournoi, confirmant le rôle croissant de la capitale congolaise dans l'organisation des compétitions sportives prestigieuses. Ce tournoi qui s'inscrit donc dans la mission de l'Académie, à savoir promouvoir le développement du tennis en Afrique, tout en plaçant la République du Congo sur la carte des événements sportifs internationaux majeurs, s'est fixé un nouveau rendez-vous plus palpitant et plus dynamique, du 17 au 23 février 2025.