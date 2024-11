Maroc: Au musée des Légendes à Madrid, Yassine Bounou dans la cour des grands

Madrid — Au musée des Légendes de football à Madrid, le gardien de but des Lions de l'Atlas, Yassine Bounou s'est fait une place dans la cour des grands, parmi les joueurs qui ont écrit l'histoire du ballon rond mondial.

Situé à la Puerta del Sol, en plein coeur de la capitale espagnole, le musée "Legends : Home of football" déroule à ses visiteurs une collection exceptionnelle des plus grandes reliques qui témoignent de "la plus grande passion créée par l'homme : le football".

S'étalant sur une superficie de 4200 m2 répartis sur 7 étages, le musée des légendes de football permet aux aficionados de ce sport d'admirer les maillots portés lors de matchs officiels par des joueurs tels que Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano, Lionel Messi, Zinédine Zidane, Andrès Iniesta, Cristiano Ronaldo...ou encore Yassine Bounou.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice de communication du musée, Paola Herrera Rodriguez a indiqué que "le musée des légendes de football reconnaît Yassine Bounou comme l'un des plus importants acteurs de l'épopée historique du Maroc lors de la Coupe du monde du Qatar en 2022, avec une quatrième place amplement méritée, ce qui se reflète dans ce maillot qu'a porté le gardien des Lions de l'Atlas lors du match des huitièmes de finale contre l'Espagne".

"Pour nous, Yassine Bounou représente également la fierté africaine, en étant l'une des légendes de ce continent et du Maroc", a-t-elle souligné, rappelant les performances remarquables du gardien des Lions de l'Atlas à la fois en Liga espagnole et en Europa League avec le Séville FC.

"Nous voulons que les visiteurs du Maroc et de l'Afrique en général se sentent représentés par Yassine Bounou dans le musée des légendes qui retrace la grande histoire du football mondial", a-t-elle noté, relevant que "le musée fait honneur à la performance de Yassine Bounou et à travers lui aux Lions de l'Atlas qui ont marqué l'histoire footballistique par leur parcours inoubliable lors de la Coupe du monde du Qatar".

Aux côtés du maillot de Yassine Bounou, figure celui du légendaire gardien de but russe, Lev Yachine, le seul qui existe au monde d'après le musée, ainsi que celui que portait Alfredo Di Stéfano lors de la finale de la Coupe d'Europe en 1960, du Brésilien Mané Garrincha lors de la Coupe du monde 1958, celui de Diego Maradona lors de la finale de la Coupe du monde de 1986, estimé à 20 millions d'euros selon la direction du musée, du Néerlandais Marco Van Basten lors de la Coupe d'Europe en 1988 ou celui que portait Lionel Messi lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Expériences immersives, cinéma 4D, trophées des plus grands championnats du monde et bien plus encore, le musée offre aux amoureux du ballon rond de revivre les moments forts de l'histoire du football à travers un parcours chronologique s'appuyant sur une technologie des plus avancées, ainsi que de contempler notamment les maillots portés par de grandes légendes de football et des objets originaux, comme le ballon de la première Coupe du monde organisée en Uruguay en 1930.

Parmi les expériences marquantes du musée, une présentation en 3D des terrains les plus emblématiques du monde, à l'instar de la Bombonera en Argentine, Santiago Bernabéu en Espagne, San Siro en Italie, Maracana au Brésil, et certainement le Grand Stade de Casablanca après son achèvement, selon la responsable de communication du musée. Une expérience donnant l'impression au visiteur d'être sur la pelouse de ces stades.

Par ailleurs, une impressionnante immersion en 4D, qui a nécessité 4 ans de travail pour la mettre en place, mène les visiteurs dans un voyage dans le temps retraçant l'histoire de la Coupe du monde depuis la première édition de 1930 en Uruguay, jusqu'à la dernière édition du Qatar 2022.

Le musée des légendes à Madrid abrite la seule collection complète de souvenirs historiques du football au monde, comprenant plus de 5000 objets emblématiques qui témoignent de la passion pour ce sport populaire.

Porté par l'Argentin Marcelo Ordás Peña, reconnu pour être le plus important collectionneur de reliques du football d'élite du monde entier, le musée, grâce à sa collection inestimable, a bénéficié du soutien des plus importantes institutions de football au niveau mondial, à l'instar de la FIFA, La Liga, l'UEFA et la CONMEBOL.