Ethiopie: Le directeur général de l'ONUDI a appelé les pays industrialisés à honorer leurs engagements passes

Addis Abeba — Le directeur général de l'organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Gerd Müller, a appelé les pays industrialisés et les pays du G7 à honorer leurs engagements passés.

Le directeur général a souligné que l'allègement de la dette des pays les moins avancés (PMA), l'accès équitable aux marchés financiers mondiaux et l'indemnisation des dommages causés par le changement climatique sont impératifs pour la croissance accélérée de l'Afrique.

Dans son discours à la « Conférence sur un monde sans faim » qui se tient en Éthiopie, Müller a affirmé que les pays industrialisés devraient honorer leurs engagements.

« Maintenant, j'appelle les pays industrialisés et le G-7 à honorer leurs engagements passés. Et c'est l'objectif de 0,7, l'engagement du Fonds climatique, un allègement de la dette, en particulier pour les PMA d'Afrique. Il a également exhorté les pays industrialisés du monde à respecter leurs engagements en matière d'accès au marché financier et de commerce équitable ainsi que de conditions de marché.

Le Directeur général a également réaffirmé l'engagement de l'ONUDI à rester un partenaire pour l'industrialisation, la croissance économique et la création d'emplois en Afrique soulignant la nécessité de renforcer le partenariat pour accélérer le développement de l'Afrique et réaliser l'ambition d'un monde sans faim.

Le Directeur général a également souligné qu'un monde sans faim est possible, avec la paix, de bons gouvernements, d'énormes investissements dans l'agriculture moderne durable et des chaînes d'approvisionnement équitables et durables avec des progrès par l'innovation et l'industrialisation.

La conférence ayant exploré des solutions innovantes et de nouveaux partenariats au cours des deux derniers jours, il a ajouté que nous devons maintenant les transformer en actions concrètes.