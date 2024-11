Afrique: Le président de la Sierra Leone salué que l'autosuffisance en blé de l'Éthiopie est une lueur d'espoir pour le continent

Addis Abeba — Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a salué l'autosuffisance en blé de l'Éthiopie, la qualifiant de « lueur d'espoir et d'optimisme » pour l'Afrique.

S'exprimant lors de la Conférence sur un monde sans faim à Addis Abeba, le président Bio a souligné que le succès de l'Éthiopie démontre le potentiel de transformation des interventions technologiques ciblées, du renforcement institutionnel et des politiques de soutien pour parvenir à la sécurité alimentaire.

"La réussite de l'Éthiopie est un exemple remarquable de ce qui peut être réalisé lorsque des actions stratégiques sont alignées", a déclaré le président Bio. "Avec un leadership visionnaire et une forte volonté politique, l'Afrique peut exploiter ses vastes terres arables et sa population croissante pour garantir la nourriture pour tous et garantir qu'aucun enfant ne se couche le ventre vide".

Il a également exhorté les dirigeants africains à s'engager pleinement à libérer le potentiel agricole du continent, soulignant l'importance d'intensifier les efforts pour atteindre l'Objectif de développement durable 2 (ODD2) - Faim zéro.

Le président Bio a présenté les initiatives de la Sierra Leone en matière de sécurité alimentaire, notamment le programme phare Pizza Loaf, qui vise à stimuler la productivité agricole, à créer des systèmes alimentaires résilients et à tirer parti de la main-d'oeuvre jeune et du climat favorable du pays grâce aux technologies modernes.

La Sierra Leone a également mis en oeuvre des politiques ciblées pour réduire les importations alimentaires, rendant le secteur plus compétitif pour les agriculteurs. Le président a souligné le succès de son programme d'alimentation scolaire, qui a amélioré la fréquentation scolaire, la rétention et les résultats scolaires, garantissant que plus de 500 000 élèves reçoivent des repas nutritifs pendant l'année scolaire.

Il a également souligné l'importance de l'autonomisation des femmes, qui représentent plus de 70 % de la main-d'oeuvre agricole de la Sierra Leone, grâce à des opportunités économiques et à un soutien à la transformation locale.

Il a appelé les gouvernements, les organisations internationales, le monde universitaire, la société civile et le secteur privé à travailler ensemble pour la sécurité alimentaire et la souveraineté de l'Afrique et du monde.