Addis Abeba — Ethiopian Airlines joue un rôle crucial dans la connexion de l'Afrique à l'Asie et à l'Europe via Singapour, en servant de facilitateur clé du commerce, des voyages et des échanges culturels, a noté Telila Dheresa, directrice régionale d'Ethiopian Airlines pour Singapour, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Lors d'un événement organisé à Singapour hier soir, le bureau d'Ethiopian Airlines à Singapour a récompensé les dix meilleurs agents de voyages et de fret pour leurs contributions exceptionnelles. Le directeur régional a souligné que ces agents ont joué un rôle important dans l'avancement des voyages, des services de fret, du tourisme et des activités socio-économiques en rationalisant les modalités de voyage.

En outre, il a ajouté que la route de Singapour s'est avérée très rentable et l'une des meilleures routes d'Asie.

Il a exprimé sa gratitude aux agents pour leurs contributions remarquables à la croissance des services de voyage et de fret ajoutant qu'Ethiopian Airlines propose des vols directs entre Addis-Abeba et Singapour, améliorant la connectivité et facilitant les voyages d'affaires, de tourisme et les échanges culturels.

La compagnie aérienne fournit également des services complets de fret aérien qui relient les marchandises africaines aux marchés asiatiques et européens via Singapour, tout en facilitant les importations dans le sens inverse.

Firiehiwot Mekonnen, responsable d'ET-Holiday chez Ethiopian Airlines, a indiqué pour sa part que nous célébrons le partenariat solide qu'entretient le bureau d'Ethiopian Airlines à Singapour avec différentes parties prenantes, comme les agences de voyages, les voyagistes et les agents de fret, ainsi que d'autres parties prenantes. « Le marché se développe à Singapour grâce à ces agents et à leurs relations. Ils méritent vraiment d'être reconnus et remerciés pour leur contribution à la croissance du marché d'Ethiopian Airlines à Singapour. »

Elle a ajouté que cette reconnaissance encouragera les agents à travailler à l'avenir avec Ethiopian Airlines dans divers secteurs. Le vol de Singapour joue un rôle clé dans le réseau d'Ethiopian Airlines en Asie et crée une connectivité aérienne pour les passagers voyageant entre l'Afrique et Singapour. Le vol facilite également les liens commerciaux, d'investissement et de tourisme entre l'Afrique et Singapour.