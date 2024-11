Congo-Brazzaville: Journée nationale de l'arbre - La SNPC a planté plus de dix mille eucalyptus à Ngo

A l'occasion de la 38e Journée nationale de l'arbre célébrée le 6 novembre, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), par le biais de son projet "Eco-Zamba", a planté dix hectares d'eucalyptus sur son site de Ngo, dans le département des Plateaux, soit plus de dix mille arbres mis en terre en un jour.

Le planting d'arbres a eu lieu au village Ngouéndé, premier site d'Eco-Zamba, situé entre les districts de Ngo, de Mpouya et de Gamboma. L'activité s'est tenue sur le thème « Mobilisons-nous : 2 000 000 d'arbres pour des villes vertes et durables », tel que retenu au plan national. En un seul jour, la SNPC a planté dix hectares d'arbres, essentiellement des eucalyptus, soit plus de dix mille plants mis en terre.

Le planting d'arbres de la SNPC s 'inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociétale, conformément à la loi en vigueur.

« C'est dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise que la SNPC, société citoyenne, s'est engagée, au travers son projet Eco-Zamba, à contribuer à la préservation de l'environnement. L'objectif étant d'oeuvrer à la création d'un massif forestier, un puits carbone visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre », a expliqué le chef du projet Eco-Zamba, Aymar Ebiou, qui a conduit la délégation de la SNPC.

Satisfait de l'avancée fulgurante du projet, il a fait savoir qu'Eco-Zamba est un « modèle qui contribue à la préservation des forêts du bassin du Congo ».

Un million d'arbres déjà plantés sur le même site

Le projet Eco-Zamba est un vaste programme d'afforestation qui va être exécuté pendant dix ans. Il prévoit, à terme, la création de cinquante mille hectares de forêt et va s'exécuter sur trois sites différents autour des districts de Ngo, de Mpouya et de Gamboma. Sur le site de Ngouéné, le tout premier à être mis en oeuvre, plus d'un million d'arbres y sont déjà plantés, selon un des responsables de la société Forêt ressources management, Pierre Clinquart, chargé de la mise en oeuvre du projet.

Hormis les espèces forestières, a-t-il souligné, le projet prévoit aussi la plantation des agrumes, notamment des avocatiers, des safoutiers, des orangers et bien d'autres produits agricoles tels que l'arachide, le haricot et l'igname.

Le projet vise à restaurer et conserver la biodiversité en vue de lutter contre le réchauffement climatique. Il est aussi question d'assurer la protection des sols et de l'eau, d'améliorer la qualité de l'air et la création d'emplois. A terme, la politique de la SNPC permettra de booster la filière bois en République du Congo.

La cérémonie de planting d'arbres a eu lieu en présence des autorités politico-militaires des districts de Ngo, Mpouya et Gamboma.