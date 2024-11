Maroc: M. Bensaid visite des sites culturels dans les provinces de Laâyoune et Tarfaya

Laâyoune — Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a visité, mercredi, des sites culturels et des espaces muséaux dans les provinces de Laâyoune et Tarfaya, à l'occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Le ministre, qui était accompagné notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate et du président de la commune, Moulay Hamdi Ould Errachid, et des élus, s'est rendu dans la ville de Laâyoune, où il a visité le point de lecture, qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement intégré de la région.

Mobilisant un montant global de 1,8 millions de dirhams (MDH) sur une superficie totale de plus de 540 m², cette infrastructure culturelle vise à promouvoir la lecture chez les jeunes générations.

Par la suite le ministre et la délégation l'accompagnant ont donné le coup d'envoi à la construction du centre d'accueil étalé sur 4.966 m² relevant du département de la jeunesse, pour un montant de 25 MDH, et dont le délai d'exécution est de 24 mois.

La délégation officielle s'est également rendue à la grande médiathèque Mohammed VI de Laâyoune, qui se veut l'un des hauts lieux de culture dans les provinces du Sud, et qui répond aux normes internationales.

Destiné au grand public comme aux chercheurs, cette structure culturelle proposera des ouvrages ayant trait à différentes thématiques pour promouvoir la chose culturelle dans la ville de Laâyoune.

De même, le ministre et la délégation l'accompagnant ont visité le centre culturel Oum Saad, qui abrite une salle de cinéma dans le sillage de l'ouverture de 150 salles de cinéma à l'échelle nationale en tant que projet qui ambitionne de démocratiser l'accès au cinéma au niveau national.

Dans la province de Tarfaya, des explications ont été fournies à M. Bensaïd, qui a été accompagné du gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, sur le projet relatif à la réhabilitation et la restauration de la forteresse "Casa del Mar", qui s'est inscrite récemment sur la liste du patrimoine national.

En outre, M. Bensaid et la délégation l'accompagnant ont visité le Musée Antoine de Saint-Exupéry, qui connaît un fort engouement de la part des touristes marocains et étrangers.

Le ministre et la délégation l'accompagnant se sont rendus ensuite à la commune de Tah relevant de la province de Tarfaya qui occupe une place importante dans le coeur des Marocains puisque cette localité est intimement liée à la Marche verte et à la récupération des provinces du Sud du Royaume.

Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a souligné que cette visite a permis de s'enquérir d'une série de projets culturels et ceux destinés à l'épanouissement de la jeunesse, soulignant l'engagement, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, à consolider l'essor de développement que connaissent les provinces du Sud dans tous les domaines, en particulier dans le domaine culturel.

Dans ce cadre, le responsable gouvernemental a mis en avant l'essor de développement que connait la région, en particulier au niveau de la province de Tarfaya dans le domaine culturel.

Il a également mis l'accent sur les monuments historiques que recèle la province de Tarfaya, citant à cet égard le musée Antoine de Saint-Exupéry et la forteresse de Casa del Mar, qui s'est inscrite dans en tant que patrimoine national, faisant savoir que le département de la culture veille à restaurer et mettre en valeur cette édifice à forte valeur historique.

A noter que cette visite s'inscrit dans le cadre du programme du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, qui comprend une série de visites de terrain dans différentes villes et régions du Royaume, afin de prendre connaissance et de s'arrêter de manière directe sur l'état des infrastructures culturelles dont celles dédiées aux jeunes.