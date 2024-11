Afrique: Handball - Le pays manque la qualification au trophy mondial U20

Les Diables Rouges des moins de 20 ans ont terminé deuxièmes lors du trophy continental de la catégorie qui s'est déroulé du 2 au 6 novembre à Addis-Abeba, en Ethiopie. Ce classement brise aussitôt les rêves des jeunes athlètes qui voulaient honorer leur pays en le qualifiant au tournoi mondial.

Le Congo ne s'en prendra qu'à lui-même. Le manque d'anticipation des autorités sportives vient de coûter cher à l'équipe nationale U 20 qui avait toutes les chances de représenter le continent, dans les prochaines semaines, au trophy mondial suivant la compétition à la maison. Malgré la volonté et les efforts des joueurs qui ont gagné tous leurs matchs, c'est finalement le Rwanda qui s'est adjugé la première place.

Le Congo a, en effet, écopé le forfait lors de la première journée face au Rwanda du fait que l'équipe s'est présentée sur le terrain avec un grand retard. La délégation congolaise qui est arrivée dans la capitale éthiopienne la veille de la compétition a perdu inutilement du temps à l'aéroport à cause d'un manque de coordination entre la commission d'organisation de la compétition et les services d'immigration du pays. Ces derniers exigeaient les visas aux Congolais au moment où toutes les équipes n'avaient besoin que d'un simple cachet d'entrée.

Pour certains joueurs, certes, ce sont des responsables éthiopiens qui ont causé le blocage de l'équipe à l'aéroport mais si les autorités congolaises avaient tout mis en place et fait voyager toute l'équipe à temps, ces désagréments devraient être minimisés puisque certains membres du staff technique n'ont pas fait le déplacement avec l'équipe.

« Nous avions un boulevard devant nous et malgré les difficultés connues pendant la préparation, les dirigeants de la fédération étaient à nos côtés. On savait que le voyage d'Addis-Abeba n'était qu'une formalité puisque l'équipe est vraiment en forme et nous étions tous unis pour la victoire. Mais le forfait écopé lors du premier match a brisé tous nos rêves et nous avons joué sans conviction. C'est décevant pour nous. Il est mieux de perdre sur le terrain que d'encaisser une défaite à cause de certaines erreurs. Si les autorités du pays étaient vraiment à nos côtés, on ne devrait pas perdre par forfait puisque le Rwanda n'a pas le même effectif que nous. Les statistiques de la compétition prouvent que nous sommes plus forts. L'Etat nous impose les résultats mais même les frais de missions ne sont pas donnés », a déploré un des joueurs que nous avons contacté.

Après cette déception, les Congolais ont déroulé leur machine à victoire en corrigeant toutes les équipes présentées à eux. Ils ont ainsi gagné le Zimbabwé lors de la 2e journée (65-15). La Reunion est également passée sous les mailles du filet du Congo lors de la journée suivante en s'inclinant (28-35). La dernière a permis aux handballeurs congolais de clôturer le tournoi en beauté en s'imposant face à la Guinée (35-23).