Maroc: Province de Médiouna - L'INDH et TIBU Africa inaugurent le premier complexe d'inclusion par le sport à Sidi Hajjaj

Médiouna — L'ONG TIBU Africa, en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), a lancé le premier complexe d'inclusion sociale et économique pour les jeunes et les femmes par le sport dans la commune de Sidi Hajjaj, relevant de la province de Médiouna.

Dans un communiqué conjoint, l'INDH et TIBU Africa précisent que ce complexe, inauguré mardi en présence notamment du gouverneur de la province de Médiouna, Ali Salem Chagaf, à l'occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte, s'inscrit dans le cadre de la troisième phase de l'INDH, notamment le programme portant sur l'Impulsion du capital humain des générations montantes.

Ce projet, réalisé en partenariat avec le Conseil provincial de Médiouna, et conçu pour promouvoir l'inclusion des jeunes et des femmes en situation de précarité, accueillera divers programmes sportifs, éducatifs et numériques, répondant ainsi aux enjeux d'inclusion socio-économique.

Le communiqué indique que le complexe d'éducation et d'inclusion socio-économique se compose d'infrastructures variées à savoir deux terrains de basketball, deux terrains de football, un terrain de tennis et un espace de coworking et de e-gaming permettant aux jeunes de s'initier aux compétences numériques.

Le centre comprend également un gym solidaire destiné à l'empowerment et au bien-être des femmes, notamment dans le cadre du programme "Mama Fit", une école de judo ainsi qu'une direction pour gérer et coordonner l'ensemble des activités et programmes.

Selon la même source, plus de 700 enfants et femmes bénéficieront des programmes de ce complexe, notamment par le biais des écoles de Basketball, de football, de tennis et de judo, qui offrent un encadrement structuré pour le développement de compétences sportives et sociales.

L'espace d'e-gaming ajoute une dimension numérique en initiant les jeunes aux nouvelles technologies, ce qui renforce leur employabilité et les prépare aux métiers du futur.

Citée par le communiqué, la cheffe de la division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de Médiouna, Siham Boukherouaa, a salué l'ouverture de ce complexe qui représente un engagement concret en faveur de l'inclusion et du développement social au niveau de la province de Médiouna, soulignant que ce complexe géré par TIBU Africa aura un impact significatif en faveur des jeunes et des femmes, en leur permettant de réaliser leur potentiel dans un cadre stimulant et bienveillant.

De son côté, le président - fondateur de l'ONG TIBU Africa, Mohamed Amine Zariat, a indiqué que cette inauguration, qui coïncide avec la célébration du 49ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, "représente bien plus qu'un événement sportif pour notre communauté", soutenant que le centre "incarne un symbole de solidarité et de résilience, à l'image de l'esprit de la Marche Verte, qui unit les Marocains autour des valeurs de progrès et d'entraide".

Et d'ajouter, que l'objectif à travers la création de ce complexe, est la mise en place d'un environnement propice à l'épanouissement et à l'insertion socio-économique, en utilisant le sport comme vecteur d'unité et de transformation durable pour les jeunes et les femmes de Sidi Hajjaj, relevant qu'en unissant "nos efforts avec l'INDH et les partenaires locaux, nous concrétisons notre vision d'un Maroc où le sport devient un pilier de l'inclusion et de l'autonomisation des générations futures".