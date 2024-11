Maroc: M. Abdellatif Hammouchi préside la délégation du Maroc à la 92ème session de l'AG d'Interpol à Glasgow

Rabat — Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), M. Abdellatif Hammouchi, a présidé la délégation du Royaume du Maroc à la 92ème session de l'Assemblée Générale d'Interpol, tenue du 4 au 7 novembre à Glasgow, en Écosse.

L'Assemblée générale d'Interpol, le plus grand rassemblement annuel des services sécuritaires dédié aux questions de sécurité globale et de coopération policière multilatérale, a connu la participation des chefs des services de sécurité et des bureaux centraux nationaux de 177 des 196 États membres d'Interpol, indique un communiqué de la DGSN.

Ahmed Naser Al-Raisi, président d'Interpol, avec le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi

Elle a été aussi marquée par la participation de présidents et de membres de plusieurs organisations internationales et régionales, instituts académiques et groupes de réflexion qui s'intéressent à la coopération en matière de sécurité, à la coordination policière et aux questions de justice pénale.

Renforcement de la présence marocaine au sein des fora internationaux et promotion du modèle sécuritaire du Royaume

La participation du Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire aux travaux de l'Assemblée générale d'Interpol s'inscrit dans le cadre d'une stratégie intégrée visant à renforcer l'implication du Royaume dans les mécanismes de coopération internationale en matière de sécurité, pour faire face aux différentes menaces terroristes et aux risques liés à la criminalité organisée transfrontalière.

%

Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST)

Elle vise en outre la consolidation de la présence du Maroc en tant qu'acteur clé et fiable dans les conférences et forums internationaux dédiés à la coopération policière et aux questions de justice pénale.

Cette stratégie puise ses principes, ses fondements et ses objectifs dans les Hautes Orientations Royales et la vision perspicace de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, ainsi que dans la vision éclairée du Souverain quant à l'importance de la coopération internationale et africaine dans les différents domaines, y compris sécuritaire.

Ahmed Naser Al-Raisi, président d'Interpol, avec le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi

Cette participation intervient également dans le cadre des préparatifs du Royaume en vue de l'accueil de la prochaine Assemblée générale d'Interpol, prévue à Marrakech du 24 au 27 novembre 2025, avec pour objectif le renforcement de la coordination entre les services chargés de l'application de la loi afin de créer un front commun pour lutter contre les menaces criminelles émergentes et les risques non conventionnels, et de réfléchir à des solutions pour y faire face selon une approche collective, au service d'un monde plus sûr.

Conduite par le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, la délégation marocaine aux travaux de l'Assemblée générale d'Interpol à Glasgow était composée de directeurs des services centraux de la DGSN et de chefs des pôles en charge de la communication et de la coopération sécuritaire internationale, outre des cadres du bureau d'Interpol-Rabat.

L'Assemblée générale d'Interpol est un rendez-vous annuel pour les services de sécurité marocains pour débattre de questions de sécurité globale et de mécanismes de coopération policière internationale, dans une logique d'anticipation des menaces et des risques pour la sécurité mondiale.

Il s'agit, de même, d'une occasion pour mettre en avant les caractéristiques du modèle de sécurité marocain, ouvert sur toutes les formes de coopération fructueuse et de partenariats sécuritaires au service de la sécurité et de la stabilité.

Délégation de pouvoirs pour représenter le Royaume aux débats sur les questions de sécurité et de coopération policière internationale

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a obtenu une délégation de pouvoirs pour représenter le Royaume lors de toutes les rencontres et discussions relatives aux questions de sécurité, organisées dans le cadre de la session de l'Assemblée Générale d'Interpol.

Cette délégation de pouvoirs confère le droit de défendre les intérêts supérieurs du Maroc en matière de sécurité, de lutte contre les risques et menaces criminels et de promotion du positionnement du Royaume en tant qu'acteur clé dans les efforts internationaux visant à instaurer la sécurité et à consolider la stabilité à l'échelle mondiale.

Elle confère aussi au Directeur général le droit d'approbation de tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'Interpol, après émission d'avis et adaptation, en conformité avec les intérêts supérieurs du Royaume, outre le droit de vote des propositions liées au statut d'Interpol, ainsi que le soutien et le vote des candidatures aux hautes fonctions au sein d'Interpol et de son comité exécutif.

Consolidation de la coopération sécuritaire multilatérale, entretiens bilatéraux pour l'échange d'expertises et le renforcement de la coordination sur les questions de sécurité et de lutte contre la criminalité

La délégation marocaine participant aux travaux de l'Assemblée générale d'Interpol a mis en évidence les diverses facettes de l'expérience du Royaume dans le domaine du renforcement de l'intégration des applications d'Intelligence artificielle (IA), dans l'action policière à l'avenir.

Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), avec le secrétaire général d'Interpol nouvellement élu Valdecy Urquiza

Elle a également pris part aux débats consacrés à l'élaboration de la stratégie mondiale d'Interpol visant à faire face au terrorisme et à renforcer l'appui sur le terrain aux services chargés de l'application de la loi.

La délégation a, en outre, participé aux discussions multilatérales sur les mécanismes de renforcement de la communication entre les services de police, en veillant à la mise en place de partenariats internationaux à même de constituer un front commun contre les ramifications internationales des menaces criminelles, ainsi qu'au renforcement de leur connexion aux systèmes et réseaux de communication mises à la disposition des États membres par Interpol.

Ces discussions sécuritaires multilatérales ont été, d'autre part, axées sur l'examen, l'actualisation et le développement de la "liste noire" d'Interpol des sites Web diffusant des contenus à caractère pédosexuel, ainsi que sur la préparation d'un projet d'accord de coopération unifié entre Interpol et des entités du secteur privé, dans le but d'assurer une lutte efficiente contre ce type de crimes graves.

Dans le cadre des discussions bilatérales entre les Etats, le Maroc a exposé sa vision et ses propositions pour développer le projet d'accord entre Interpol et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que le mémorandum d'entente relatif à la préservation du multilatéralisme pour baliser la voie à l'édification d'une structure sécuritaire mondiale intégrée, en phase avec les mutations profondes des structures de la criminalité et de ses ramifications internationales.

Dans le même contexte du renforcement de la coopération avec Interpol, le Directeur général de la DGSN-DGST a eu des entretiens bilatéraux avec le président d'Interpol, Ahmed Naser Al-Raisi, le secrétaire général sortant d'Interpol, Jürgen Stock, et le secrétaire général nouvellement élu, Valdecy Urquiza, sur les moyens de développer la coopération sécuritaire avec le Maroc en matière d'assistance technique et de coordination opérationnelle, ainsi que sur les mécanismes de promotion de l'action sécuritaire commune face aux menaces sécuritaires aux niveaux régional et international.

Parallèlement aux activités de l'action sécuritaire globale, M. Hammouchi et la délégation l'accompagnant ont tenu une série de rencontres bilatérales avec les délégations de pays amis et frères, afin de renforcer la coopération sécuritaire commune et de hisser la coordination bilatérale avec le Royaume au rang d'un partenariat sécuritaire stratégique.

La délégation marocaine a, en effet, tenu des entretiens respectivement avec le chef de l'Office fédéral allemand de la police criminelle, le directeur général de la police en Ouzbékistan, le chef de la délégation du Royaume-Uni, en la personne du directeur général de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA), le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur de la République de Serbie, et la Commissaire générale de la police norvégienne qui a exprimé la volonté de son pays de consolider la coopération avec le Maroc, à travers la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine sécuritaire avec la Direction générale de la Sûreté nationale.

La délégation a eu aussi des entretiens avec le ministre délégué au ministère turc de l'Intérieur, le directeur général de la Police au Sénégal, le directeur de la coopération sécuritaire internationale de la République du Soudan, le directeur général des services spéciaux internationaux de la Gendarmerie royale du Canada, le directeur général adjoint de la police de Hong Kong, le directeur du Bureau de la sécurité publique de Macédoine, le chef du Bureau central national du ministère chinois de la Sécurité de l'État et le chef du Bureau d'Interpol au Rwanda.

Ces rencontres, tenues au niveau tant multilatéral que bilatéral, ont été l'occasion pour la délégation marocaine de mettre en exergue la position du Maroc sur de nombreuses questions sécuritaires, de défendre les intérêts du Royaume en matière de coopération policière, et de réaffirmer son engagement en faveur de l'échange d'expertises et d'expériences dans le domaine de la lutte anti-terroriste et des diverses formes de criminalité transfrontalière avec tous les pays et organisations actives en la matière.

Le Maroc élu à la majorité vice-président d'Interpol pour l'Afrique

Remise du drapeau d'Interpol au Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi

Le Maroc a été élu à une grande majorité, vice-président d'Interpol pour l'Afrique, lors des élections du comité exécutif de cette organisation et ce, en reconnaissance de ses efforts pour la préservation de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international et de son rôle pionnier au service de la coopération sécuritaire Sud-Sud.

Le représentant du Royaume a été élu grâce aux votes des délégués de 96 pays membres, avec une large avance par rapport au reste des candidats.

Le Maroc avait présenté sa candidature pour ce poste, animé en cela d'une ferme volonté de contribuer au développement des structures policières en Afrique, et d'une détermination résolue à renforcer la coopération sécuritaire Sud-Sud et à échanger ses expériences et expertises avec les services de sécurité dans son environnement continental.

La candidature marocaine s'inspire des Hautes Orientations Royales érigeant la coopération Sud-Sud en choix stratégique et en priorité pour le Royaume et ses partenaires africains, selon une vision pragmatique fondée sur le développement des relations liant le Maroc aux pays africains à tous les niveaux, y compris sécuritaire.

Sur la base de cette vision, le Royaume a déposé un dossier de candidature bien ficelé pour occuper ce poste, s'appuyant sur l'investissement dans les ressources humaines policières en Afrique, le développement des structures de sécurité et la consolidation de la coopération policière au sein de l'espace africain en vue d'assécher les sources de l'immigration irrégulière et de trafic d'êtres humains et d'empêcher leurs liaisons avec les réseaux de crime transfrontalier.

Suite à son élection au comité exécutif d'Interpol en tant que vice-président de l'Organisation pour l'Afrique, le Maroc aspire à coordonner les efforts avec les bureaux centraux nationaux dans les pays africains et dans le reste des pays du monde afin de répondre avec célérité et efficience aux menaces terroristes liées aux ramifications régionales des organisations extrémistes.

Il s'agit aussi de mettre en lumière et de coordonner les efforts de lutte contre les risques non conventionnels se rapportant au recours malveillant à l'Intelligence artificielle et aux nouvelles technologies par les groupes de crimes organisés.

La DGSN avait présenté à ce poste la candidature du préfet de police Mohamed Dkhissi, directeur de la police judiciaire et chef du Bureau central national d'Interpol-Rabat.

Remise au Maroc du drapeau d'Interpol en prélude à l'accueil de la 93ème session de l'AG d'Interpol

A l'issue des travaux de la dernière journée de la 92ème session de l'Assemblée générale d'Interpol, il a été procédé à la remise du drapeau d'Interpol au Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, M. Abdellatif Hammouchi, en sa qualité de chef de la délégation sécuritaire du pays hôte de la prochaine Assemblée générale d'Interpol.

L'Interpol a veillé à consacrer cette tradition qui consiste en la remise du drapeau de l'Organisation au pays organisateur de son Assemblée générale, en prélude aux préparatifs pour accueillir ce rendez-vous annuel, le plus grand rassemblement des services d'application de la loi à travers le monde.

A cette occasion, M. Hammouchi a prononcé une allocution dans laquelle il s'est adressé aux chefs et membres des délégations participantes, réitérant ses remerciements et son estime à l'ensemble des pays membres qui ont décidé à l'unanimité d'accorder au Royaume du Maroc, plus précisément Marrakech, l'honneur d'organiser la 93ème Assemblée générale de l'Organisation en 2025.

Il a également fait part de la fierté des services de sécurité marocains de voir le Royaume s'ériger en destination sûre pour l'ensemble des pays, organisations et instituts de police afin d'examiner les moyens de bâtir un monde plus sûr et de mettre en place des stratégies sécuritaires globales et transfrontalières.

Le Directeur général de la DGSN-DGST a insisté sur la détermination des services de sécurité marocains de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement de la prochaine assemblée générale d'Interpol, de manière à ce que ses réunions soient fructueuses et couronnées de succès, à travers des conclusions et des recommandations prometteuses et des approches novatrices à même de favoriser l'émergence d'un front mondial commun face aux multiples défis sécuritaires.

Au terme de l'intervention du Directeur général de la DGSN-DGST, une vidéo a été projetée mettant en avant les atouts du Royaume du Maroc et les monuments historiques de la ville de Marrakech ainsi que le modèle sécuritaire marocain, l'objectif étant de faire valoir les potentialités du pays hôte des travaux de la prochaine Assemblée générale d'Interpol.