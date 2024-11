Afrique: L'Intelligence Artificielle, au centre d'un colloque international à Errachidia

Errachidia — Un parterre de professeurs universitaires, d'étudiants et d'experts marocains et étrangers se réunissent, du 7 au 9 courant, à Errachidia à l'occasion de la 6 ème "Conférence Internationale sur l'Intelligence Artificielle et les Environnements Intelligents".

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation scientifique organisée par la Faculté des Sciences et Techniques (FST) d'Errachidia relevant de l'Université Moulay Ismail entend contribuer à la promotion et au développement de la recherche scientifique, à encourager et à accompagner les étudiants et les professeurs marocains et étrangers en provenance d'universités et de pays amis dans la publication des articles scientifiques indexées sur la recherche théorique, ainsi que des résultats des projets de recherche entrepris dans ce domaine.

"Les objectifs assignés à ce congrès international visent notamment à souligner l'importance de l'intelligence artificielle et des environnements intelligents et de la mettre au service des Objectifs de Développement Durable, notamment dans le secteur industriel, la santé et l'agriculture", a indiqué à la MAP, le coordinateur du comité organisateur, Youssef Farhaoui.

Il s'agit également de la présentation des travaux scientifiques à travers une série de conférences animées par des chercheurs et experts marocains et étrangers, explique M. Farhaoui, enseignant-chercheur à la FST d'Errachidia, ajoutant que ce congrès se veut un forum d'échange, et une plateforme de coopération avec des partenaires locaux et étrangers.

Ce colloque visant à renforcer le rôle de l'intelligence artificielle et ses usages dans les secteurs vitaux, s'articule autour de huit conférences plénières de référence avec 200 communications orales programmées en présentiel et en distanciel, a-t-il soutenu.

Il en est de même pour Manal El Foudali, une doctorante à l'université Ibn Tofail de Kénitra, venue partager ses travaux en matière d'apprentissage adaptatif qui offre des expériences éducatives illimitées et sur mesure répondant aux besoins de chaque apprenant.

"Mon travail consiste à combiner différents modèles et à améliorer les résultats obtenus précédemment à partir d'autres recherches", a-t-elle détaillé.

Quant au Ahmed Jmal, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des technologies de Sfax (Tunisie), il a mis en avant l'importance de ce colloque en termes de partage d'expertises et de développement de capacités dans le domaine prometteur de l'Intelligence artificielle.

Il a, dans ce sens, insisté sur l'importance du travail commun, des programmes d'échange d'étudiants et de la participation conjointe dans des projets scientifiques à l'échelle internationale.

En marge de ce colloque, l'Université Moulay Ismail et l'Institut supérieur des technologies de Sfax ont procédé à la signature d'une convention de partenariat visant la promotion de la recherche scientifique notamment dans les domaines de l'informatique et l'Intelligence artificielle.

Ce conclave ayant réuni plus de 300 participants en provenance de plusieurs pays aborde des thématiques axés notamment sur l'IA est ses utilisations dans la biomédecine et la microscopie, l'IA et le big-data, l'internet des objets, la blockchain ou encore les villes intelligentes (Smart City).