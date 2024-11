Maroc: Tinghir - Inauguration d'un Centre culturel à l'occasion de l'anniversaire de la Marche Verte

Tinghir — Un nouveau centre culturel a été inauguré, mercredi à Tinghir, dans le cadre des célébrations marquant le 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Réalisé pour un investissement de 33 millions de dirhams, cet édifice culturel a été inauguré par la secrétaire générale du Département de la Culture, Samira Lemlizi, et le gouverneur de la province de Tinghir, Ismail Haikal, lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part des élus, des chefs de services extérieurs, des acteurs de la société civile et d'autres personnalités.

Etalée sur une superficie de 2400 m2, cette infrastructure culturelle, cofinancée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et le Conseil communal de Tinghir, devrait accompagner les activités culturelles et artistiques dans la ville et soutenir la création culturelle et artistique.

Le Centre permettrait le renforcement des capacités des jeunes dans diverses activités culturelles, a indiqué à cette occasion, Mme Lemlizi, ajoutant dans une déclaration à la MAP que le Centre comprend une médiathèque, des espaces de lecture et d'activités culturelles, en plus d'une grande salle pour les interprétations théâtrales et cinématographiques, et des salles dédiées à la pratique des arts dramatiques, du dessin et de la musique.

Cette infrastructure culturelle, a-t-elle ajouté, permet également d'accueillir d'autres activités telles que les ateliers d'artisanat, les spectacles audiovisuels, les séminaires, les journées culturelles et les différentes manifestations culturelles organisées par les acteurs culturels et les associations de la société civile.