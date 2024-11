Maroc: Patrimoine - Le pays désigné vice-président de l'AG annuelle d'ICOMOS au Brésil

Brasilia — Le Maroc a été désigné vice-président de l'Assemblée générale annuelle du Conseil international des monuments et sites (ICOMOS), qui se tiendra du 10 au 17 novembre dans la ville historique d'Ouro Preto, au sud-est du Brésil.

Le Royaume sera représenté à la vice-présidence de cette organisation mondiale en la personne de Aboulkacem Chebri, président d'ICOMOS-Maroc, une première dans l'histoire de ce bureau depuis sa création en 1997, à l'exception de l'accueil à Marrakech de l'Assemblée générale pour l'année 2019 sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Selon un communiqué d'ICOMOS Maroc, ce geste témoigne de la la place du Maroc sur la scène internationale et de l'influence croissante d'ICOMOS-Maroc au sein des instances de cette organisation, organe consultatif de l'UNESCO pour le patrimoine mondial. ICOMOS intervient notamment dans l'examen et l'évaluation des demandes d'inscription de sites au patrimoine mondial et dans l'inspection des sites et villes classés.

Cette Assemblée générale se tiendra en parallèle avec l'organisation du Symposium scientifique, dans lequel cet archéologue marocain était auparavant parmi les chercheurs chargés d'évaluer les textes des participants.

Pour l'édition de cette année, le symposium explorera le thème : « Revisiter la Charte de Venise : perspectives critiques et défis contemporains », l'objectif étant de réexaminer de manière approfondie la Charte de Venise à la lumière des défis contemporains, à l'occasion du soixantième anniversaire de sa signature en 1964 dans la ville italienne.

Fondé en 1965 et basé à Paris, ICOMOS compte aujourd'hui 113 Comités nationaux (bureaux locaux) répartis à travers le monde, ainsi que 31 Comités scientifiques spécialisés, incluant des chercheurs marocains membres du Comité National.

Aujourd'hui, le Bureau ICOMOS-Maroc (mandat 2022-2025) est dirigé par Aboulkacem Chebri, archéologue et spécialiste du patrimoine maroco-portugais et de la restauration des monuments historiques, et directeur du Centre d'études et de recherches sur le patrimoine maroco-lusitanien (Ministère de la Culture). Fort de son parcours académique et de ses responsabilités au sein de plusieurs établissements marocains, Chebri est l'auteur de nombreux ouvrages et publications dans le domaine du patrimoine et est actif dans diverses associations spécialisées.

Le Bureau ICOMOS-Maroc est un membre actif au sein du Groupe arabe d'ICOMOS, et entretient des relations avec des Comités nationaux en Asie, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique.

En décembre 2024, ICOMOS-Maroc accueillera le Secrétaire Général d'ICOMOS des Comores pour un cycle de formation, en collaboration avec des institutions marocaines publiques, semi-publiques et académiques.