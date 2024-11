Maroc: Migration irrégulière - Interception de 08 organisateurs marocains et 175 candidats de différentes nationalités à Tan-Tan et Sidi Ifni

Rabat — Des unités des Forces Armées Royales, en étroite collaboration avec les autorités locales et les forces de l'ordre ont mené, les 06 et 07 novembre 2024, des opérations d'interception de candidats à la migration irrégulière au niveau des villes de Tan-Tan et Sidi Ifni ainsi qu'au large de Tan-Tan.

Ces actions ont permis l'interception de 08 organisateurs marocains et 175 candidats à la migration irrégulière de différentes nationalités ainsi que la saisie de 05 jeeps, indique un communiqué de l'État-Major Général des Forces Armées Royales.

Une opération de ratissage de grande envergure menée par un détachement combiné composé des services du ministère de l'Intérieur, de la Gendarmerie Royale, des FAR et des Forces auxiliaires, a permis d'intercepter, le 06 novembre 2024, au niveau de la région d'Aoréora à 20 km au nord de Tan-Tan, 08 organisateurs marocains et 11 subsahariens candidats à la migration irrégulière avec la saisie de 05 jeeps, précise la même source, notant que pour endiguer le fléau de la migration irrégulière, il a été décidé de maintenir en permanence ce détachement combiné dans la région d'Aoréora.

La même journée, un Garde Côtes de la Marine Royale a intercepté à 50 km au Nord-Ouest de Tan-Tan, une embarcation pneumatique ayant à bord 54 candidats à la migration irrégulière dont 34 marocains et 20 subsahariens.

Dans le même sillage, le 07 novembre 2024, des éléments chargés de la surveillance du littoral ont intercepté à 33 km au Sud-Ouest de Sidi Ifni, 110 candidats à la migration irrégulière dont 102 subsahariens et 08 asiatiques.

Les personnes interceptées ont été confiées à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d'usage.