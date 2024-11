Afrique: CAN-2025/Algérie - 'Enchaîner les résultats positifs'

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, le Bosnien Vladimir Petkovic, a déclaré jeudi à Alger qu'il allait aborder les deux derniers matchs des qualifications (Gr.E) de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025 : le jeudi 14 novembre face à la Guinée-équatoriale à Malabo (14h00), et le dimanche 17 novembre devant Libéria au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou (17h00), avec l'intention de gagner pour " enchaîner les résultats positifs."

"Nous devons enchaîner les résultats positifs et préserver la dynamique, en vue du stage de mars prochain, avec au menu la reprise des qualifications du Mondial 2026. Les joueurs sont appelés à confirmer. C'est un stage très important pour l'équipe nationale, pour le groupe, la positivité, et les derniers matchs qu'on doit jouer", a indiqué le coach national, lors d'une conférence de presse tenue à la salle du stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Pour ces deux rendez-vous, Petkovic a fait appel à 26 joueurs, avec la présence pour la première fois du jeune attaquant Amin Chiakha (FC Copenhague/ Danemark), alors que Farés Chaïbi (Eintracht Frankfurt/Allemagne), Bachir Belloumi (Hull City/Angleterre), et Himad Abdelli (Angers SCO/France) signent leur retour chez les "Verts".

En revanche, deux joueurs ont déclaré forfait pour blessures, il s'agit des deux milieux de terrain, Houssem Aouar (Al-Ittihad/ Arabie saoudite) et Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France).

L'Algérie a validé officiellement son ticket pour la prochaine phase finale de la CAN, grâce aux deux derniers succès décrochés en octobre dernier, face au Togo : 5-1 à Annaba et 1-0 à Lomé.

"Ces matchs sont très importants en dépit de notre qualification prématurée pour la CAN. Contrairement à ce que pensent certains, toutes nos rencontres sont importantes, par rapport notamment au classement de la FIFA. Nous pensons au-delà du prochain stage, nous avons des échéances dans le futur sur lesquelles on travaille."

"Chiakha ? un joueur d'avenir"

Evoquant le prochain match face au "Nzalang Nacional", le jeudi 14 novembre au stade de Malabo (14h00), Petkovic s'attend à une sortie périlleuse.

"La Guinée-équatoriale est une équipe très compétitive qui se positionne bien sur le terrain. Lors du premier match disputé à Oran, nous avons bien joué le coup, on méritait de l'emporter (2-0, NDLR), mais ce n'était pas simple. Je pense qu'ils vont jouer de la même manière qu'à Oran. Ils vont certainement apporter des changements au milieu et en attaque. C'est une équipe agressive qui va nous empêcher de gagner le match. De notre part, on fera tout pour s'imposer à Malabo."

Interrogé sur les acquis de l'équipe depuis son arrivée en février dernier, Petkovic a relevé les progrès sur le plan défensif.

"On a fait des progrès, notamment sur le plan défensif. Au début, on a encaissé beaucoup de buts (5 buts en deux matchs amicaux face à la Bolivie et l'Afrique du Sud, NDLR), mais au fil des rencontres, on s'est amélioré sur ce chapitre-là. On encaisse peu de buts, il y a plus de solidarité au sein du groupe.".

Enfin, parmi les joueurs convoqués pour la prochaine date FIFA, figure le jeune attaquant Amin Chiakha (18 ans), qui évoluait jusque-là avec la sélection danoise des moins de 19 ans (U19). Petkovic a tenu à justifier ce choix.

"C'est un joueur qui pourrait avoir un grand avenir dans le football algérien. Actuellement, il n'est pas prêt à 100% pour aider l'équipe. Il est avec nous aujourd'hui pour le tester. C'est un choix pour le futur."

Au terme de la 4e journée, l'équipe nationale trône en tête du groupe E avec 12 points devant la Guinée-équatoriale (7 pts). Le Togo occupe la troisième place (2 pts), alors que le Liberia ferme la marche avec un point.

Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025- 18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.