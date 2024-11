Algérie: Pêche - Adoption des contrats de performance pour la gestion des directions de wilayas

ALGER — Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques entend adopter des contrats de performance comme méthode de gestion pour ses directions de wilayas, dans le but d'atteindre les objectifs tracés dans sa stratégie pour le prochain quinquennat, a annoncé, jeudi à Alger, le ministre du secteur, Ahmed Badani.

Le ministre s'exprimait lors de la rencontre nationale d'évaluation des activités du secteur de la pêche et des productions halieutiques pour l'année 2024, qui s'est déroulée en présence de cadres du secteur aux niveaux central et local, des directeurs d'établissements et organismes sous tutelle, ainsi que du directeur général de la Chambre algérienne de la Pêche et de l'aquaculture.

Soulignant que les contrats de performance serviront de plans d'action pour les directions de wilayas, en définissant les objectifs tracés dans le cadre de la stratégie sectorielle à l'horizon 2029, le ministre a mis en avant l'importance de "l'évaluation continue pour la valorisation des acquis et des réalisations, et pour remédier aux dysfonctionnements et aux lacunes", tout en affirmant que les cadres du secteur sont face à "une grande responsabilité et une véritable épreuve" afin d'atteindre les objectifs escomptés.

La stratégie sectorielle à l'horizon 2029 repose sur la réalisation de plusieurs projets, notamment dans la filière aquacole, y compris l'élevage en cages flottantes, avec l'accompagnement des "véritables" investisseurs, en facilitant l'accès aux contrats de concession et aux avantages liés à leurs investissements.

Elle comprend également l'activation des commissions de wilayas chargées de l'octroi des contrats de concession liés aux projets aquacoles, ainsi que l'assainissement des listes des bénéficiaires qui n'ont pas concrétisé leurs projets. Elle encourage également les agriculteurs disposant de grands bassins d'irrigation à concrétiser des projets d'aquaculture en eau douce. Il s'agit aussi de la mise à disposition de la médecine du travail, le rapprochement des services de sécurité sociale des professionnels, et la création de marchés de gros pour les produits de la pêche.

Cette stratégie sectorielle tend à encourager les investisseurs, à travers les dispositifs d'aide pour la réalisation de projets de transformation et de conditionnement des produits d'aquaculture, l'aménagement de zones d'activités aquacoles à travers les wilayas, l'accompagnement des projets de construction, de réparation et de maintenance des navires, ainsi que l'encouragement et le soutien des armateurs pour l'acquisition d'équipements électroniques modernes d'aide à la navigation dans le domaine de la pêche.

Le ministre a rappelé, à cette occasion, les décisions prises par les pouvoirs publics pour renforcer le secteur, notamment l'autorisation d'importer des navires et moteurs d'occasion de moins de cinq ans, ainsi que les incitations fiscales pour les activités aquacoles, y compris l'exemption de la TVA et l'octroi des fonciers dans les ports de pêche pour les chantiers de construction et de réparation de navires.

Il a mis en avant "l'importance capitale" que le secteur accorde aux professionnels, en oeuvrant à l'amélioration de leurs conditions de travail dans les ports, et la prise en charge de leurs préoccupations sociales.

Cette rencontre d'évaluation a été marquée par des interventions portant notamment sur la numérisation du secteur et la formation professionnelle.