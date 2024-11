Algérie: AADL 3 - Belaribi souligne la nécessité d'élaborer des plans d'aménagement des pôles urbains

ALGER — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a souligné jeudi à Alger la nécessité d'élaborer des plans d'aménagement des pôles urbains qui seront bâtis dans le cadre de l'AADL 3, selon une nouvelle vision à même d'améliorer le cadre de vie de la population.

M. Belaribi, a tenu ces propos lors d'une séance de travail au siège de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL), en présence du Directeur général de l'AADL et de ses cadres, en sus des directeurs de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction des wilayas d'Alger, Boumerdes, Blida et Tipasa, selon un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, il a été notamment évoqué le dossier de l'AADL 3 dans les wilayas d'Alger, Boumerdes, Blida et Tipasa ainsi que le volet relatif à la mise à disposition des assiettes foncières pour ces logements et l'examen des plans d'aménagement proposés, impliquant notamment la réalisation d'espaces réservés aux activités sportives et culturelles en vue de renforcer la vie sociale, selon la même source.

Dans ce cadre, le ministre a ordonné l'élaboration de plans avec une vision prospective qui repose sur une étude scientifique, visant à équiper les pôles urbains de toutes les infrastructures publiques nécessaires, à répartir les espaces disponibles de manière à créer de nouveaux domaines, et à définir les différents lieux d'activités de sorte à assurer le confort des habitants et à faciliter leur accès aux services, à même d'augmenter l'attractivité des quartiers résidentiels et d'assurer la durabilité.

Cette complémentarité de la technologie et de la recherche scientifique offre une approche novatrice et avancée pour les projets de logements AADL 3, garantissant un environnement de vie intégré qui améliore la qualité de vie des souscripteurs de ce programme.

Le ministre a ordonné aux directeurs de formuler quatre propositions pour les plans d'aménagement en définissant la capacité d'accueil des logements, et de réaliser une étude sur la nature du sol. Une compréhension approfondie de la situation du sol permettra de déterminer le niveau de profondeur requis pour les fondations et la compatibilité des bâtiments avec l'étude réalisée.

Les modalités de raccordement des pôles aux différents réseaux tels que le gaz, l'électricité, les réseaux d'assainissement et d'eau, avec l'impératif de coordonner avec les autorités locales pour déterminer les lieux de dépôt des terres excavées sans entraver la rapidité de l'exécution des projets, ont également été évoquées.

AADL 3 : 252.000 inscrits dans la wilaya d'Alger

A l'occasion, les deux bureaux d'études, à savoir le "Centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERB)" et le "bureau d'études et de réalisation urbaine (URBOR), - Blida -", ont présenté deux études cohérentes qui s'alignent sur la vision future du projet AADL3, a ajouté le communiqué.

Un exposé sur les enveloppes financières estimatives pour les différents projets d'aménagement proposés, avec l'élaboration d'un plan pour surmonter tout obstacle à la réalisation des travaux, a été présenté.

Concernant, l'opération d'inscription au programme AADL 3, un exposé a été présenté sur le contrôle permanent du nombre de souscripteurs au niveau de la base de données.

Selon les données, il a été recensé 1440340 inscrits via la plateforme numérique d'inscription au programme AADL 3. Toutefois, après lancement des opérations d'enquête au niveau des différents fichiers nationaux pour s'assurer des conditions d'éligibilité des inscrits via la plateforme numérique, le traitement des dossiers, ce chiffre a été revu pour atteindre 1024342 inscrits répartis à travers l'ensemble du territoire national.

D'après le communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le nombre d'inscrits ayant été acceptés dans quelques wilayas à titre d'exemple est comme suit : Alger 252000, Oran 86400, Blida 45500, Chlef 18184, Laghouat 3887, Batna 26619, Béchar 1403, Tlemcen 19315, Annaba 26 122, Constantine 36 245, Bejaia 20811, Ouled Djellal 533.

Lors de la séance de travail, la plateforme numérique a aussi été évoquée, afin de s'assurer qu'elle est prête à traiter le dossier AADL 3, permettant ainsi de contacter les souscripteurs dans le but de compléter leurs dossiers d'inscription.

Outre AADL 3, le volet relatif à la clôture du programme AADL 2, a été également soulevé, avec une présentation des chiffres concernant les souscripteurs n'ayant pas encore reçu leurs logements ou les titres d'affectation.

L'autre sujet de la réunion a été consacré au surplus du programme AADL 2 au niveau des wilayas d'Alger, Boumerdès, Blida et Tipaza, selon le communiqué.