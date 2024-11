Algérie: Baddari souligne la poursuite des efforts pour améliorer le système de la formation universitaire

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé, jeudi à Alger, que son secteur poursuit ses efforts en vue d'améliorer le système LMD (Licence-Master-Doctorat), dans le but de développer la formation et de valoriser les résultats de la recherche scientifique.

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'APN, le ministre a précisé que le secteur de l'enseignement supérieur "poursuit le processus d'amélioration du système LMD, selon une vision participative réunissant différents acteurs", soulignant que "des ateliers seront prochainement organisés pour étudier les moyens de développer ce système"

Et de souligner que son secteur s'emploie à "donner une dimension économique à la recherche scientifique à travers la valorisation des produits de recherche, l'instauration d'une culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat auprès des étudiants, ainsi que la réalisation de la transition numérique et le renforcement de la visibilité internationale du système éducatif et de recherche", tout en "préparant le lancement de l'université de quatrième génération".

En réponse à une question sur l'attraction des compétences nationales à l'étranger, M. Baddari a précisé qu"'une série de mesures ont été prises à cet effet, notamment la création de réseaux thématiques et l'intégration de cette élite dans des projets de recherche", ainsi que de "les encourager à encadrer les doctorants et à les recruter dans les centres de recherche".

Par ailleurs, le ministre a affirmé "la volonté du secteur d'adopter une approche de dialogue et de concertation pour étudier les différentes préoccupations soulevées", rappelant "la série de rencontres organisées avec les représentants d'étudiants de différentes facultés des sciences médicales, qui ont permis, a-t-il dit, de prendre en charge leurs revendications".