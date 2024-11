Afrique: Conférence sur la jeunesse arabo-africaine - Les jeunes appelés à contribuer à l'instauration de la paix, de la stabilité et du développement durable

ALGER — Les participants à la 4e Conférence sur la jeunesse arabo-africaine, tenue jeudi à Alger, ont été unanimes à dire que les jeunes constituent le catalyseur de la paix et du développement, les exhortant à adhérer aux efforts visant l'instauration de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Lors de cette conférence les participants ont souligné le rôle pivot des jeunes dans l'élaboration des politiques et des stratégies de développement, étant capables de trouver des solutions aux problèmes tout en assurant le développement durable.

Le président du Conseil de la jeunesse arabo-africaine, Nabil Yahiaoui, a précisé que la réconciliation et le dialogue étaient la seule voie pour sortir les pays de leurs conflits internes, appelant au dialogue pour instaurer la stabilité au Soudan, en Libye et au Yémen.

Evoquant la lutte des peuples palestinien et sahraoui pour la liberté et l'indépendance, M. Yahiaoui a appelé les instances de la communauté internationale à assumer leurs responsabilités et à oeuvrer à mettre fin à l'occupation dans ces régions, et à soutenir les peuples palestinien et sahraoui pour exercer leur droit à l'autodétermination, conformément au droit international et les accords internationaux.

De son côté le SG du Conseil de la Jeunesse arabo-africaine, Houdheifa El-Moutassim du Soudan a soutenu que les jeunes constituaient un catalyseur pour toute opération de changement durable dans la région.

%

Le représentant des Jeunes soudanais, Aouadh Hacen, s'est arrêté, à son tour, au conflit ayant détruit son pays, tandis que le représentant tchadien, Douksia Senghor, a souligné l'impératif d'assurer une intégration entre les jeunes africains et arabes.

De son côté, le représentant de la jeunesse du Sahara occidental, Ali Sidi Mohamed, a affirmé que le peuple sahraoui subissait encore les affres du colonialisme de la part d'un pays africain voisin, mettant l'accent sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance.

Quant au représentant de la jeunesse bahreïnie, Mohamed Yahya Al-Balushi, il a souligné que la jeunesse mondiale constituait une "force", tandis que le représentant de la jeunesse yéménite, Houdaifa Hatayef, a mis en avant le rôle de la jeunesse, acteur clé dans la lutte pacifique, dans le renforcement de la stabilité et de la paix, affirmant que les priorités des peuples devraient inclure l'autonomisation des jeunes dans le domaine économique.

Par ailleurs, des experts en droit international, pour ne citer que Boudjemaa Souilah, ont souligné que "la participation des jeunes à la vie politique de tout pays donne un nouvel élan aux mécanismes sociaux, rappelant que l'indépendance des peuples et des Etats africains qui étaient sous le joug colonial a été le couronnement des sacrifices des jeunes africains.

Organisée par l'Association Rassemblement des jeunes algériens pour la solidarité et le développement dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire de la Glorieuse Révolution de libération, la conférence, qui a été marquée par la distinction du militant des droits de l'Homme, Mahrez Al-Amari et du président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmajid Zaalani, a connu la participation de délégations de jeunes de Mauritanie, du Nigeria et de Côte d'Ivoire.