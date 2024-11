Algérie: Faid préside une réunion de la Commission nationale d'évaluation des risques du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, jeudi au siège du ministère, avec le vice-président de la Commission, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, une réunion en session extraordinaire de la Commission nationale d'évaluation des risques du blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, indique un communiqué du ministère des Finances.

Dans une allocution prononcée lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions mensuelles soutenues pour suivre l'évolution des travaux et accompagner les efforts des instances nationales concernées visant à moderniser et à développer le système national de prévention des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, M. Faid a rappelé "le progrès significatif" réalisé par l'Algérie en la matière.

A ce propos et en sa qualité de président de ladite Commission, le ministre a souligné que le Groupe d'action financière (GAFI) a salué les efforts consentis depuis la publication du rapport d'évaluation mutuelle en mai 2023, en ce sens que "ce progrès se traduit par la réduction du nombre de mesures recommandées de 74 à 13", affirmant que les résultats obtenus profiteront à tous les secteurs, note le communiqué.

La réunion a été consacrée aux résultats obtenus lors de l'Assemblée générale (AG) du GAFI, tenue en octobre 2024, avec, à l'ordre du jour, un exposé sur les conclusions de cette réunion générale, ainsi que les principales propositions de feuilles de route pour les secteurs prioritaires, en vue de réduire les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Dans ce cadre, les propositions ont fait l'objet de débats et ont été adoptées par la Commission nationale, selon la même source.

Le ministre a aussi mis l'accent sur l'impératif de conjuguer des efforts, de continuer la mise en oeuvre des mesures recommandées, de poursuivre les réunions de coordination, et d'oeuvrer à la conformité du système actuel aux meilleures normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le ministre a préconisé d'accélérer la révision et l'activation des textes législatifs et réglementaires efficaces indispensables pour la réussite du projet, en accordant la priorité à l'application du plan d'action convenu avec le GAFI.

"La prochaine étape revêt une grande importance en termes d'amélioration de la performance du système national de prévention et de lutte contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme", ajoute le communiqué.

La rencontre a été une occasion pour rappeler les principales décisions convenues et la stratégie nationale adoptée en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et renforcer les capacités de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), principale instance supervisant l'opération de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Pour le ministre, ceci confirme "l'engagement du pays à concrétiser son plan d'action dans les délais ou peut être bien avant", la stratégie en question visant à renforcer le cadre législatif et réglementaire et à renforcer les ressources humaines et techniques, à travers l'amélioration de la sensibilisation, de la supervision et du suivi de la coordination nationale et de la coopération internationale", précise le communiqué.

La rencontre a été ponctuée par des communications conjointes du président de la commission de coordination nationale pour lever les réserves du GAFI, du président de la CTRF et du président du projet national, le président de la commission de coordination nationale ayant présenté un exposé sur les conclusions de la récente réunion du GAFI.

A cette occasion, le chef du projet d'évaluation nationale des risques a présenté un exposé sur l'application du plan d'action du GAFI et de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Au terme de la réunion, M. Faid a souligné l'importance de la consécration des efforts et d'une coordination efficace entre les différentes parties, insistant sur le respect rigoureux des délais et la prise de mesures favorables à une coordination efficace.

Le ministre a affirmé, en outre, son attachement total et sa pleine disposition à mobiliser tous les moyens susceptibles de réaliser les objectifs escomptés, notant que la rencontre est une occasion pour échanger les vues, relever les dysfonctionnements, lever les défis et apporter le soutien nécessaire.