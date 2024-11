Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Laboratoire national et la clinique Securex liés par un partenariat

Le Laboratoire national de santé publique (LNSP) et la clinique médicale Securex ont signé, le 7 novembre, à Brazzaville une convention de partenariat. Les deux parties ont été représentées respectivement par le DG, le Pr Roch Niama du LNSP, et le Dr Jean Daniel Ovaga de la clinique médicale Securex.

« Bon diagnostic, bon traitement. Et se rappeler qu'en lisant les signes du temps, l'irréversibilité du changement semble s'imposer à nous. Mais de quel changement s'agit-il ? c'est d'arriver à créer des valeurs dans la durée le plus rapidement possible, selon les règles de l'art. Ces valeurs, c'est quoi ? Augmenter les soins à l'endroit des populations, en qualité et en quantité indéniable. Bon diagnostic égal bon traitement, égal économie financière », a déclaré le directeur général de la clinique médicale Securex, ajoutant que le secteur public dispose des atouts et le secteur privé aussi. L'augmentation de l'offre de santé passe par les deux leviers, le public et le privé. La mutualisation des atouts entre le secteur public et le secteur privé nous permettra d'atteindre les objectifs à terme...

Selon le Pr Niama, les efforts ainsi consentis par l'ensemble du personnel du LNSP, loin d'être suffisants, ont permis d'accomplir un bon significatif majeur, tant du point de vue des moyens diagnostics que de nos capacités d'accueil. Ce bon qualitatif fait de notre structure l'un ou sinon le mieux équipé du pays et capable de tenir la comparaison par rapport aux structures de même statut dans la sous-région. Notre ambition est donc de faire au grand nombre cette plateforme en appliquant des coûts particulièrement réduits et de manière professionnelle.

Créée le 10 mars 1996, la clinique médicale Securex est aujourd'hui un cadre agréable de soins et services de santé d'une qualité et d'une technicité aux normes standards internationales. C'est aussi une infrastructure hospitalière présentant une gamme variée de soins sur place. Sa conception et son originalité au Congo Brazzaville lui confèrent une vocation nationale et internationale.