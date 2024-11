Congo-Brazzaville: ZES d'Ignié - Un accord de financement entre Tinda Energy Congo et Complant

Le président directeur général de Tinda Energy Congo S.A, Yannick Jutta, et le directeur général adjoint de la société étatique chinoise « Complant », He Haishan, ont signé le 7 novembre à Brazzaville un accord de financement en vue de la mise en oeuvre du projet de construction d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque et à biomasse dans la ZES de d'Ignié dénommé « Ignié 2021-2046 ».

La signature de cet accord s'est faite en présence du ministre des Zones économiques spéciales (ZES) et de la Diversification économique, Jean-Marc Thystère-Tchicaya. « Ignié 2021-2046 » est un projet d'électrification hybride et extensible via le solaire et la biomasse qui s'inscrit dans une vision de respect écologique avec pour objectifs, entre autres, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la valorisation des déchets usuels.

Selon Yannick Jutta, président directeur général de Tinda Energy Congo SA, l'accord signé entre les deux parties est un accord préliminaire pour le financement et la réalisation dudit projet. Ce projet, dit-il, permettra de renforcer les capacités de production de la société Energie électrique du Congo, l'électrification du parc industriel et commercial ainsi que le gap pour la République démocratique du Congo. « Le projet va être construit en deux volets, notamment le volet solaire et biomasse. Alors, la prochaine phase serait la recherche de financement, et c'est la responsabilité de Complant.

Pour ce faire, à partir du mois de décembre, Complant devrait envoyer des techniciens et des ingénieurs pour se rassurer, en effet, des détails que nous avons envoyés auprès de leurs structures, auprès de l'Etat chinois. Cet accord va également se matérialiser par un voyage de la délégation de Tinda Energy et du ministère des ZES en Chine afin de constater ce qui a déjà été réalisé par ladite société chinoise, notamment sur le solaire et aussi la biomasse », a indiqué Yannick Jutta.

Evoluant dans ses explications, le président directeur général de Tinda Energy Congo SA a déclaré que ses différentes activités, prévues pour le premier trimestre de l'année 2025, permettront de ne pas créer un vide lors de cette période de financement.

Le ministère des ZES et de la Diversification économique a, pour sa part, rappelé que le projet « Ignié 2021-2046 » est un projet porté et soutenu par le gouvernement. Ce dernier va continuer à accompagner Tinda energy dans les échanges et différentes priorités afin de s'assurer d'une bonne exécution du projet. « La balle est dans votre camp. Nous ne pouvons que vous souhaitez bon courage. Avec une bonne structure et en respectant les délais, nous arrivions au bout des réalisations, de façon à ce que nos concitoyens mettent le doigt réel sur cette énergie propre à venir », a-t-il déclaré.