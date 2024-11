Londres — Le directeur général des forces de police, le Lit-Gen. (juriste), Khaled Hassan a rencontré son homologue sud-soudanais, le Lit-Gen. Etim Marul, inspecteur général de la police du Soudan du Sud, en marge des réunions de l'Assemblée générale d'Interpol tenues à Glasgow, en Grande-Bretagne.

La réunion a souligné la force des relations et des liens qui unissent les deux pays et la nécessité d'activer les accords et ententes entre les deux parties, notamment dans les domaines de la police et de la sécurité. La réunion a également discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et de renforcer la coopération. et la coordination sur toutes les questions d'intérêt commun afin de réaliser les intérêts des deux peuples frères et de consolider les fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Les suivis du bureau de presse de la police indiquent que la réunion a porté sur les mesures et procédures prises par le gouvernement du Soudan du Sud concernant les véhicules pillés et volés qui sont entrés dans l'État du Soudan du Sud après les événements de la rébellion de FSR.

Dans un contexte connexe, le Directeur Général des Forces de Police a rencontré le Commissaire Général de la Police Rwandaise et a reçu une invitation à assister à la vingt-sixième assemblée générale annuelle de l'IAPCO, qui se tiendra dans la capitale rwandaise, Kigali , du 26 au 31 janvier 2025.\ OSM