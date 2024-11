Ile Maurice: Noah Clair dans les «starting blocks» pour «Britain's Got Talent»

Trois à la suite. Et une chance à saisir à tout prix. C'est ce qui attend Noah Evans. Six mois après avoir remporté la finale du concours Konpoz to lamikiz, le jeune chanteur a été retenu pour une audition à Britain's Got Talent. Il devra se présenter à 13 heures (heure locale) à l'Old Trafford Cricket Ground le dimanche 24 novembre prochain, pour cette audition. En croisant les doigts pour que l'aventure se prolonge.

Pour que l'artiste puisse s'y rendre, une cagnotte a été ouverte sur le site leetchi.com. Grâce au financement participatif, Noah Evans espère lever 7 500 euros (environ Rs 377 000), car la participation à Britain's Got Talent est aux frais du jeune talent. «Je compte rester minimum une semaine et voir comment les choses évoluent.»

Cette opportunité, l'auteur-compositeur interprète en rêve «depuis 2007, quand l'émission a été créée». Après avoir remporté Konpoz to lamizik fin avril de cette année, Noah Evans postule à plusieurs concours internationaux. Lui qui caresse le rêve américain, envoie vidéo et interview de candidature à America's Got Talent. «J'ai été sélectionné pour une audition mais la réponse est arrivée deux jours seulement avant la date du test.» Il se souvient avoir été prévenu le 25 septembre pour une audition le 27 septembre. Trop juste pour y participer.

Le jeune homme postule aussi à The Voice France. «J'ai eu une réponse positive là aussi.» Mais des raisons personnelles le forcent à décliner. Il frappe aussi à la porte de Britain's Got Talent. «Là encore j'ai eu de bons retours.» Après avoir envoyé une vidéo où il reprend Gravity de John Mayer. «C'est une chanson très émotive, elle dégage une énergie particulière.» Cela fait une semaine qu'il a été informé qu'il avait été retenu pour l'audition du 24 novembre. «J'ai aussi cherché des sponsors, j'attends des retours.»

D'avoir reçu des réponses positives pour des auditions à trois concours télévisés internationaux prestigieux, «c'est une émotion immense» pour Noah Evans. Il en rêve depuis 2007, année de la création de Britain's Got Talent. «Je suis cette émission depuis 17 ans. J'admire Simon Cowell (NdlR, l'un des membres du jury). Il est connu pour sa franchise. J'espère arriver à le rencontrer, travailler avec lui, partager un peu de son expérience dans la musique. Il est calé.» Pour cette audition, le choix de la chanson revient au candidat. «Je vous réserve la surprise. Une chose est sûre, c'est que je compte me donner à fond pour avoir une carrière plus professionnelle et faire le tour du monde avec la musique.»

Depuis Konpoz to lamizik, le 30 avril, Noah Evans est passé au festival La Isla 2068, dans des soirées à N'Joy et a participé à des soirées caritatives. Il est déjà passé en studio pour enregistrer les deux chansons qu'il avait présentées à la troisième édition du concours organisé par le groupe Attitude, Monn anvi viv et She knows. Originaire de PortSud-Est à Rodrigues, le jeune homme vit de la musique à Maurice. «J'aime la famille, mais quand cela concerne le boulot, il faut faire des sacrifices.»