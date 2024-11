Ile Maurice: Roshi Bhadain - «Voter pour nous, c'est aussi sanctionner Jugnauth»

Linion Reform a tenu en début de soirée un congrès nocturne à Mont-Roches devant une belle foule, au son de l'hymne de campagne du troisième bloc politique pour les législatives de 2024. Le mot d'ordre : «Sistem bizin sanze, pena bare.»

«Tro boukou finn anbet ou. Nou pou redonn tou dimoun so dignité.» Tel est l'engagement pris par Roshi Bhadain, leader du Reform Party, à ses partisans, mais aussi à toute la nation, à qui il promet une île Maurice meilleure, où la méritocratie règnera, surtout en faveur des jeunes.

Dans un climat de surenchères de la part de l'Alliance Lepep et de l'Alliance du changement - «met for gagn for» -, Bhadain estime que les législatives de 2024 façonneront l'avenir du pays et que Linion Reform représente la meilleure alternative. À ses détracteurs, le leader du Reform Party déclare que «boug-la pa gran nwar, boug-la pa arogan», mais c'est bien la franchise qui l'anime dans toutes ses prises de parole. «Ti dimounn kontan mwa!»

Dans la circonscription no 20 (Beau-Bassin-Petite-Rivière), c'est bien le bras de fer entre Linion Reform et les trois candidats du MMM de l'Alliance du changement qui polarise l'attention. Ainsi, le duel entre Roshi Bhadain et Rajesh Bhagwan se poursuit de plus belle, le leader du Reform Party s'interrogeant sur le fait que le vétéran mauve n'ait pas retiré les propos qu'il avait tenus à l'égard de sa famille, tout comme lui l'avait fait en ce qui concerne Karen Foo Kune-Bacha.

Pour Bhadain, l'Alliance du changement ne propose pas vraiment d'alternative puisqu'il oeuvre pour ramener Navin Ramgoolam au pouvoir. «Ou pou al blansi Rs 250 M Ramgoolam si ou remet li o pouvwar.» D'ailleurs, il soutient qu'il a travaillé bien plus que Rajesh Bhagwan ne l'a fait en tant que membre de l'opposition durant ces cinq dernières années, énumérant les affaires d'Angus Road, la mort de Kistnen, Safe City et tous les abus du gouvernement durant la pandémie de Covid. L'Alliance du changement ne représente pas l'unique alternative au gouvernement sortant, a déploré Bhadain, car «kan ou vot nou, ousi ou pe sanksionn Jugnauth».

Rama Valayden, le premier intervenant de la soirée, a fait un plaidoyer pour son «frère Roshi», qui possède les qualités pour diriger le pays, entouré d'une équipe de jeunes professionnels. «Pena kata-kata ar nou», a prévenu l'homme de loi, pour qui «sistem bizin sanze».

Ryad Subratty, le colistier de Roshi Bhadain dans le no 20, a avoué être un ancien militant déçu. Pour lui, son leader représente l'unique option crédible aux prochaines élections, et non les candidats de l'Alliance du changement, «ki tro fie lor depo fix» dans la circonscription Beau-Bassin-Petite-Rivière.