Algérie: Le président de la République attache une importance particulière au renforcement des liens des Algériens avec leur glorieuse histoire

ORAN — "Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, tient à perpétuer l'esprit de Novembre et le message des Martyrs et accorde une importance particulière au renforcement des liens des Algériens avec leur glorieuse histoire", a déclaré, jeudi à Oran, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laïd Rebigua.

Le ministre a déclaré, lors d'un colloque national organisé par l'Association nationale des grands invalides de la guerre de libération nationale, à laquelle ont participé de hauts responsables de la guerre de libération des différentes wilayas du pays, des représentants des organisations de la famille révolutionnaire, outre un représentant de l'ambassade palestinienne en Algérie, intitulé "la Révolution algérienne et les Révolutions du monde", que le président de la République "veille toujours à préserver le message des Martyrs et des Moudjahidine et attache une importance particulière à oeuvrer au renforcement des liens des algériens avec leur glorieuse histoire".

M. Rebigua a souligné que le ministère des Moudjahidine, "sous les directives du président de la République, se tient aux côtés des Moudjahidine, des veuves et des enfants de Chouhada, les accompagne et veille à leur confort, eu égard à leurs sacrifices".

Le même responsable a adressé ses remerciements aux éléments de l'Armée nationale populaire, qui ont fourni de grands efforts dans le déminage des zones minées par le colonisateur pendant la guerre de libération.

Pour sa part, le président de l'Association nationale des grandes invalides de la guerre de libération nationale, Haï Abdennebi, a déclaré que l'organisation du colloque, qui porte le slogan de "la Révolution du 1er Novembre, est un modèle pour les révolutionnaires et un exemple pour les peuples libres", vise à "préserver la mémoire de la nation, à rejeter la politique de l'oubli et à commémorer les âmes des Martyrs et des Moudjahidine décédés".

Il a ajouté: l'Algérie a été "un rempart, grâce aux sacrifices des Martyrs et des Moudjahidine, aux efforts de ses citoyens loyaux, des hommes courageux de l'Armée nationale populaire et des différents services de sécurité, est devenue une forteresse imprenable contre quiconque tente de porter atteinte à sa sécurité".

M. Haï a salué les efforts fournis par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour construire une Algérie nouvelle où règnent la sécurité et la stabilité, et son rôle important dans le soutien des causes justes dans le monde, notamment les questions palestinienne et sahraouie, face aux forces de l'injustice et du colonialisme.

Le Secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidine, Hamza Laoufi a renouvelé le soutien absolu des Moudjahidine et la famille révolutionnaire aux peuples palestinien et sahraoui dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance et face aux crimes auxquels ils sont exposés, quotidiennement.

Il a également réitéré le soutien de la famille révolutionnaire algérienne à l'oeuvre grandiose accomplie par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le développement, la prospérité et l'élévation de l'Algérie parmi les nations, une oeuvre qui, a-t-il dit, "commence à porter ses fruits à tous les niveaux et se reflète positivement sur les conditions de vie des citoyens et sur le rayonnement international de l'Algérie".

De son côté, le Secrétaire général de l'Organisation des enfants de Chouhada, Khelifa Smati, a salué l'intérêt du président de la République à préserver la mémoire nationale et les valeurs du 1er novembre, oeuvrer à les ancrer dans différents documents officiels nationaux, dans la mentalité des générations.

Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droits, en compagnie de représentants de la famille révolutionnaire et des autorités de wilaya, a rendu visite et honoré la veuve du Moudjahid défunt Mohammed Bouhafsi, l'ancien président de l'Association nationale des grands invalides de la guerre de libération nationale, dans son domicile familial, à l'occasion de la célébration du 70ème anniversaire de la glorieuse guerre de libération.

Le ministre a également supervisé, à cette occasion, la distribution d'un lot de fauteuils roulants aux Moudjahidine et ayants-droits, ainsi que des certificats honorifiques à cette frange.