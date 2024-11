Gabon: Reféréndum 2024 - Maël Nkoghe distribue plus de 200 fascicules de la nouvelle Constitution aux auxiliaires de commandement des villages du canton sud st Sossolo Ntem

Pour mieux apprécier ou comprendre le bien-fondé de voter OUI le 16 novembre prochain, Maël Nkoghe Abeghe, acteur politique du département du Haut Ntem (Minvoul) a procédé ce 6 novembre, jour correspondant au lancement officiel de la campagne du referendum, à la distribution de plus 200 fascicules de la nouvelle Constitution aux chefs des villages et regroupements de villages que comporte le canton sud et Sossolo Ntem dans le département du Haut Ntem, province du Woleu-Ntem.

Mael Stephel Nkoghe Abeghe, ancien candidat aux élections législatives de 2018 a lancé sa campagne du référendum ce 6 novembre 2024 en procédant à la distribution de plus de 200 fascicules de la nouvelle Constitution aux auxiliaires de commandement des villages et regroupements de villages du canton sud et Sossolo Ntem du département du Haut Ntem (Minvoul).

Une occasion pour ce jeune cadre du département, dévoué et soucieux du bien-être des populations de sa localité, de bien expliquer le fond et la forme du contenu du document qui leur est soumis.

Accompagné d'une forte délégation, l'ancien directeur de campagne du candidat de l'alternance 2023 pour le compte du département du Haut Ntem, a parcouru toute l'administration du district de Bolossoville et les chefferies des villages. L'objectif visé est de permettre à ces chefs de villages de discuter avec un support palpable qui n'est autre que la nouvelle Constitution.

Très ému et content d'avoir été bien édifiés sur le vote du référendum qui pour beaucoup de chefs pensaient remercient leur bienfaiteur. « Nous disons un grand merci à notre fils Maël de nous avoir bien expliqué pourquoi nous devons voter Oui ou Non le 16 novembre »nous a confié un chef de village de Mbome.

Étant un soutien du président de la transition et du CTRI, qui d'ailleurs a une position claire, c'est à dire, voter le Oui , Maël a exhorté les chefs à ne plus se laisser manipuler par les gens dans le noir. Il les appelle à voter pour le OUI et à partager ce message à leurs administrés.