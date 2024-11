Cote d'Ivoire: Mobilité dans la ville d'Abidjan - Beugré Mambé satisfait de l'état d'avancement de cinq grands chantiers

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Dr Robert Beugré Mambé, a visité le 5 novembre 2024, cinq chantiers de travaux d'aménagement et de construction d'échangeurs du carrefour Akwaba, du Grand carrefour de Koumassi, de l'Ecole de Police, du carrefour Palmeraie et du carrefour Faya.

Le Chef du gouvernement s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. D'autant plus que les délais de livraison indiqués par les entreprises sont des délais plafonds. « Parce qu'on peut réceptionner les différents ouvrages avant... », a-t-il souligné.

Des échanges, avec les différents opérateurs, il ressort que le premier chantier (carrefour Akwaba) sera livré en décembre et le dernier en mars 2026. Aux entreprises, le Premier ministre a indiqué que le respect des coûts est une exigence. Il leur a donc demandé de mobiliser leurs meilleurs équipes et outils pour mener à bien les chantiers et respecter leurs cahiers des charges.

En outre, Beugré Mambé a fait savoir que l'essentiel des projets aurait pu être livré en 2025, n'eut été les retards enregistrés dans le déplacement des nombreux réseaux d'adduction en eau potable, et de connexion téléphonique et Internet.

Beugré Mambé s'est également félicité de la forte implication des Ivoiriens dans les différents projets. Puisque l'ensemble des chantiers d'un coût global « de 145 milliards de F Cfa hors taxe » mobilise au moins « 80 % d'Ivoiriens dont 25 à 30 % de femmes », a-t-il fait noter.

%

Le Premier ministre a donc saisi l'occasion pour inviter la gent féminine à s'intéresser aux métiers d'ingénieurs. Parce qu'a-t-il relevé, la Côte d'Ivoire a besoin de toutes les intelligences, surtout que les jeunes filles obtiennent l'essentiel des meilleurs résultats avant le baccalauréat. Cet appel a également été lancé en direction des jeunes gens à qui le Premier ministre a demandé de saisir les opportunités d'emploi qu'offrent les grands chantiers contenus dans le projet de société du Président de la République.

A l'occasion, le chef du gouvernement a rappelé que le Chef de l'Etat met l'accent sur les infrastructures parce que la performance de l'économie en dépend essentiellement. Expliquant que les investisseurs se dirigent vers les zones qui offrent de meilleures opportunités d'affaires, mais également là où ils trouvent des facilités de mobilité.

Il a aussi indiqué que le gouvernement ne perd pas de vue la réalisation d'infrastructures sociales pour permettre aux populations de ressentir immédiatement les fruits de la croissance.