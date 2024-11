Cote d'Ivoire: Abengourou - Le Conseil municipal lance un plan stratégique pour un développement Inclusif

Le conseil municipal d'Abengourou a lancé le 4 novembre 2024 l'élaboration d'un plan stratégique de développement local, visant à se doter d'un outil d'analyse, d'orientation et de prise de décision. Ce projet bénéficie de l'appui technique du Centre National de Télédétection et d'Information Géographique (CNTIG).

Abraham Gnamba, Directeur de la cartographie et des données au CNTIG, a précisé que ce plan vise à établir une feuille de route claire pour un développement inclusif et durable de la commune. En effet, ce plan stratégique permettra au conseil municipal d'Abengourou d'évaluer les besoins des populations et de structurer efficacement ses investissements en matière de développement.

L'élaboration de ce plan prendra en compte la vision du maire et les aspirations des populations locales dans les domaines culturel, éducatif, sanitaire et sécuritaire. Pour ce faire, des équipes parcourront les quartiers et villages de la commune afin de collecter les informations nécessaires pour un diagnostic territorial approfondi.

Le sous-préfet central d'Abengourou, Abenon Firmin, a appelé à la participation active de la population dans cette démarche, tandis que le premier adjoint au maire, Amoikon Mian Banga, a réaffirmé la volonté du conseil municipal d'assurer un développement harmonieux de la commune.