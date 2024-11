Congo-Brazzaville: Préliminaire de la mission des services du FMI au titre de la sixième revue de la facilité élargie de crédit

communiqué de presse

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Roland Kpodar, a rencontré les autorités congolaises du 7 au 18 octobre 2024 à Brazzaville. Les discussions se sont poursuivies à Washington lors des Assemblées annuelles de 2024 au titre de la sixième revue du programme triennal soutenu par la Facilité Élargie de Crédit (FEC) approuvée par le Conseil d'administration du FMI le 21 janvier 2022.

« L'équipe du FMI a salué l'engagement réaffirmé des autorités à poursuivre des politiques économiques dans le cadre du programme soutenu par le FMI en vue d'assurer la stabilité macroéconomique, préserver la viabilité des finances publiques et stimuler une croissance inclusive et durable. »

« La reprise économique du Congo se poursuit à un taux de croissance de 2,6 % prévu pour 2024, atténuée par un ralentissement dans le secteur pétrolier. La croissance devrait se renforcer dans le moyen terme, soutenue par la résilience des activités dans le secteur hors hydrocarbures, tandis que l'inflation devrait progressivement revenir vers la cible communautaire de 3%. L'excédent du compte courant du pays devrait continuer à diminuer avant de devenir négatif, reflétant en partie la baisse projetée pour le prix du pétrole. »

« Des progrès ont été réalisés sur les mesures de politiques économiques visant à accélérer la consolidation fiscale et faire avancer la mise en oeuvre de l'agenda des réformes structurelles. Des ententes ont été trouvées sur les paramètres clés du projet de budget 2025, en priorisant des efforts additionnels dans la mobilisation de revenus et la rationalisation des dépenses, afin d'améliorer la viabilité de la dette et atténuer les défis de financement. Sur le plan structurel, le gouvernement continuera à se focaliser sur le rétablissement d'une exécution adéquate des dépenses sociales et d'investissement, l'amélioration de la gestion de la dette et des finances publiques, la promotion de la transparence et de la gouvernance, et la poursuite de la diversification. »

« À la suite des tensions de trésoreries, les autorités ont décidé d'initier un reprofilage volontaire de la dette couvrant 2 314 milliards de FCFA (environ 3,8 milliards de dollars) de titres du Trésor libellés en monnaie locale précédemment émis sur les marchés régionaux. L'équipe du FMI entreprend des discussions avec les autorités pour obtenir des informations supplémentaires afin d'évaluer pleinement, les implications sur les finances publiques du Congo et la stabilité financière régionale, et les mesures des autorités pour atténuer d'éventuels risques associés. »

« L'équipe exprime sa gratitude aux autorités pour les discussions constructives. Des discussions virtuelles se poursuivront au cours des prochains jours dans le but d'aboutir à un accord au niveau des services. L'achèvement de la revue sera soumis à l'approbation du Conseil d'administration du FMI. »