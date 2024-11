Sénégal: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 novembre 2024

Festival Dakar en Jeux 2024 – 3 jours pour vibrer au rythme du sport continental

La capitale sénégalaise accueille le Festival Dakar en Jeux qui s’ouvre ce 08 novembre 2024 et se tiendra jusqu’au 10 novembre. Cette 3ème édition, en son genre, se tient en prélude des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 qui auront lieu au Sénégal et marquera un tournant décisif pour le sport du continent, faisant du pays la première Nation africaine à accueillir les JOJ.

Le Festival Dakar en Jeux 2024 a pour ambition d'inciter les générations futures à adopter les valeurs olympiques et à se faire les champions du changement positif au sein de leur communauté, lit-on sur le site de l’événement. Ainsi, il a pour mission de promouvoir les valeurs olympiques et de susciter l'engouement pour les JOJ. (Source allafrica)

Casablanca a accueillie des leaders africains du textile

Le Salon International du Sourcing de fils et tissus a ouvert ses portes ce jeudi 7 novembre au centre Expo de Casablanca. Ce rendez-vous, organisé par CEMS-Global USA, se positionne comme le lieu incontournable pour les acteurs de l’industrie textile en Afrique, réunissant fabricants, fournisseurs, innovateurs et designers autour des nouvelles tendances et des partenariats stratégiques. Le Maroc, porte d’entrée privilégiée vers le continent, y joue un rôle central en tant que catalyseur de croissance pour ce secteur en pleine expansion. (Source Apanews)

Côte d'ivoire : La Première édition du Congrès d’écologie d’Afrique de l’Ouest a ouvert ses portes à l'Université Nangui Abrogoua

Le coup d’envoi de la première édition du Congrès d’écologie d’Afrique de l’Ouest (ECOAO) a été donné ce mercredi 06 Novembre 2024 à l’Université Nangui Abrogoua d'Abobo-Adjamé sous le parrainage du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Adama Diawara. Cette rencontre, qui s’achèvera le 8 novembre prochain, est organisée en partenariat avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD), notamment l’Institut d’écologie et sciences environnementales de Paris (iEES-Paris) et l’Unité Mixte de Recherche (UMR) Eco et Sols. (Source Abidjan.net)

Électricité de la Jirama : Poursuite des coupures, malgré la hausse de la production

Les habitants d’Antananarivo continuent de subir de longues et fréquentes coupures d’électricité, particulièrement la nuit.

Outre les coupures imprévues qui se produisent au cours de la journée, de nombreux quartiers de la capitale font face à une interruption du courant entre 21h et 6h30 du matin. Ce phénomène devient une réalité quotidienne pour de nombreux foyers, perturbant leur vie nocturne et leurs activités domestiques. Une mère de famille vivant à Ankadifotsy témoigne que ces coupures prolongées sont visibles toutes les nuits, car elle est également forcée de se réveiller en pleine nuit pour prendre de l’eau de la Jirama, qui ne marche qu’entre 01h00 et 02h00 du matin. (Source Midimadagasikara)

Le Mali acte la liquidation de la MINUSMA

Le processus de liquidation de la MINUSMA prendra fin le 15 novembre, a indiqué le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, selon un communiqué du gouvernement.

Après le retrait de la Mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali (MINUSMA) en décembre 2023, la phase de liquidation touche à sa fin, a annoncé le 6 novembre dernier le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop en Conseil des ministres. (Source maliweb)

RDC/Gestion calamiteuse à la Gecamines S.A: Les syndicats tirent la sonnette d’alarme

À travers une correspondance datée du lundi 4 novembre dernier adressée au ministre du Portefeuille, les syndicats de la Gecamines S.A viennent de tirer, pour la énième fois, la sonnette d’alarme au sujet de ce qu’ils qualifient de gestion calamiteuse dans cette entreprise.

« Permettez-nous en tant que représentants des travailleurs, de vous alerter pour la énième fois sur la gestion calamiteuse de la Gecamines S.A…», peut-on lire sur la lettre. Tout en dénonçant ce qu’ils qualifient de « silence incompréhensible de l’État, unique actionnaire de l’entreprise », les représentants des travailleurs ont tenu à soutenir leurs positions et à éclairer la lanterne du ministre de tutelle. (Source mediacongo)

Cameroun/Luc Magloire Mbarga Atangana: « Ne pas soutenir Paul Biya, c’est défier Dieu qui l’a choisi »

C’est la déclaration forte notée au cours des festivités marquant la commémoration de la 42 année du Renouveau. Le mardi 6 novembre 2024 a été célébré le 42e anniversaire de l’accession de Paul Biya à la Présidence de la République du Cameroun.

Lors de la célébration, le chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) pour la Mefou-et-Afamba, Luc Magloire Mbarga Atangana s’est fait remarquer par une déclaration qui a retenue l’attention du quotidien “Info Matin » (Source Actucameroun)

Guinée: La Campagne de vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle constitution officiellement lancée

Le président du Conseil National de la Transition, Docteur Dansa Kourouma a procédé ce mercredi 06 novembre 2024 au lancement officiel de la Campagne de vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle constitution.

La cérémonie de lancement qui s’est déroulée à l’esplanade du palais du peuple de Conakry a connu la présence des membres du CNRD et également d’autres membres du gouvernement. À l’en croire, une constitution authentique doit être écrite qui sera la solution aux problèmes des guinéens. (Source Aminata)

Gabon: Le montant des intérêts payés par l’Etat aux banques commerciales chutera de 4,5 milliards en 2025

En 2025, l’État gabonais a annoncé une baisse significative des intérêts versés aux banques commerciales, avec une réduction de 4,5 milliards de FCFA. Cette diminution s’inscrit dans une stratégie plus large de gestion budgétaire visant à alléger les charges de la dette intérieure. Bien que cette réduction puisse être perçue comme une mesure favorable pour les finances publiques, elle mérite d’être examinée de plus près, car elle pourrait comporter de nombreux risques sous-jacents, et révéler certaines fragilités. (Source Gabon Media Time)

Centrafrique: Un militaire et un civil tués lors d’une attaque dans le sud-est du pays

Mercredi, des hommes armés ont tué un militaire et un civil dans le sud-est de la Centrafrique, d’après des sources locales concordantes.

Ces sources indiquent qu’une patrouille de l’armée a été attaquée près du village de Nzacko, dans la préfecture de Mbomou, entraînant la mort d’un soldat et d’un civil. Le corps du militaire a été transféré à Nzacko, tandis que celui du civil a été enterré le soir même, selon une source militaire citée par Xinhua. (Source Benin web tv)