Congo-Brazzaville: Festival Alima - Un nouveau concept pour célébrer les valeurs culturelles au pays

Initié par l'association Bantu culture sous la thématique « Arts-culture et patrimoine : leviers pour bâtir le Congo que nous voulons », le festival Alima sera présenté aux artistes et mécènes culturels le 13 décembre prochain pour annoncer les couleurs de ses activités qui vont se tenir du 12 au 15 mars 2025, à Brazzaville et Oyo.

Créé dans l'objectif de mettre l'art et la culture au service du développement, le festival Alima vise à promouvoir les musiques traditionnelles et contribuer à la valorisation des oeuvres d'arts des artisans et artistes évoluant dans les départements de la Cuvette et la Cuvette-Ouest. L'association Bantu culture qui fait le pont entre les cultures ancestrales en voie de disparition à cause de la mondialisation s'attache à une philosophie propre à elle ; à savoir « Un peuple sans culture est un peuple sans mémoire », a indiqué Cherel Otsamingui, président de l'association.

Le programme de la première édition sera très riche et diversifié. Parmi les activités retenues, le folklore, les tables rondes au cours desquelles plusieurs thématiques seront abordées, des excursions des sites ou lieux historiques du Congo, des formations dans l'entrepreneuriat culturel et créatif, des échanges et partages d'expériences, ...

Le festival Alima se veut être un rituel communautaire chaque année afin d'amener les différences culturelles sur le chemin du commun grâce à la gestion des altérités.