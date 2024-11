Afrique: Primud - Afara Tsena et Paterne Maestro en lice

Les deux artistes congolais sont nominés parmi tant d'autres africains, dans le cadre de la neuvième édition du Prix international des musiques urbaines (Primud) qui se tiendra le 10 novembre à Abidjan, en Côte-d'Ivoire. La cérémonie de récompense du mérite contribue au développement et à la promotion de la culture africaine, tout en favorisant les échanges, les collaborations et les opportunités entre les acteurs.

Les votes du public ont débuté depuis octobre pour plus de trois cent cinquante artistes nominés. Seuls les meilleurs de chaque catégorie sur les vingt-deux seront primés. Les votes sont répartis de la manière suivante: 20% sur Internet, 40% par SMS et 40% par les membres du jury. Pour la bataille du prix du "Meilleur artiste d'Afrique centrale", Afara Tsena sera face aux artistes tels qu'Innoss'B, Gaz Mawete, Rj Kaniera, Emmaa, Kacee, Krys M, Mamie. Par contre, pour le prix "Meilleur artiste rappeur francophone", Paterne Maestro sera en concurrence avec Didi B, Suspect 95, Iba one et Smarty, Alesh.

Afara Tsena Fukushima, lauréat du prix "Pool Malebo révélation musique" lors de la 11e édition du trophée Mwana Mboka, à kinshasa, et celui de " Meilleur artiste de l'année" obtenu lors de la 19e édition du trophée Sanza de Mfoa et Brazza best Awards, continue de faire ses marques dans l' univers musical. Son innovant concept "Afro-Mbokalisation" allie le ndombolo, le coupé décalé et le folklore de son pays, Afara Tsena a réussi à faire vibrer les foules au Congo et partout ailleurs. Les mélomanes de toutes parts ne s'empêchent pas de se trémousser au son de l'Afro-Mbokalisation. Par ce concept, le jeune artiste congolais revendique fièrement les sonorités traditionnelles nationales. Il connaît un succès fulgurant depuis la sortie de son single "Jalousie" publié sur Youtrace, en 2021.

De son côté Paterne Maestro, de son vrai nom Auge Paterne Okonda Otou, est un auteur-compositeur et rappeur. Il est une figure montante de la musique urbaine congolaise, apportant une nouvelle dimension au rap grâce à son approche folklorique et à son interaction directe avec le public. Sa carrière, bien que relativement récente, est déjà marquée par des succès significatifs et une reconnaissance croissante dans le monde de la musique. Invité de l'émission Couleurs tropicales avec Claudi Siar sur RFI, il a été connu comme meilleur artiste rappeur lors des Brazza best Awards 2023, témoignant de son impact sur la scène musicale.

Sa carrière musicale a officiellement débuté en 2016, avec trois singles dont un en solo et deux en collaboration. Sa musique se caractérise par un mélange de rap et de folklore qu'il appelle le "rap folklorique", et aborde des thématiques conscientes, enracinées dans le patrimoine culturel congolais. Il s'est fait connaître sur la scène du rap congolais grâce à son concept de freestyle interactif, qui lui a permis de se rapprocher de son public et d'augmenter sa visibilité sur les plateformes numériques. Son slogan " Eeeh saint Michel eee, ba voisin ba djokelééé" est devenu un cri de ralliement pour ses fans qui se retrouvent régulièrement à sa " baseron", un lieu de rencontre.

Initiée par l'artiste ivoirien précurseur du coupé décalé Molare, la soirée de distinction de la musique Primud vise à valoriser la diversité et la richesse culturelle africaine, en mettant en lumière les créateurs qui font vivre et rayonner l'art sur le continent et dans le monde. Elle contribue également au développement et à la promotion de l'industrie culturelle africaine, en favorisant les échanges et les opportunités entre les acteurs du secteur.