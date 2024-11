Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Le parcours de Paul Ngombe Pincky (Suite et fin)

Sous la férule de Paul Ngombe Pincky, Africa Mod (Afrique en mode) est au summun de la gloire avec les titres "Méleli Méleli" de Philippe Lenzoungou (Saxophoniste),"Maté", "Chérie na zongui" de Toussaint Moumbenza (Chanteur), "V club" de Bangali Romy (Bassiste), chanson dédiée à l'équipe V club Mokanda de Pointe - Noire, "Sois tranquille" de Miyouna Yano. Des chefs d'oeuvres qui furent à l'origine d'un nouveau style de musique créé par l'Africa Mod que les fans appelèrent "Matata", d'où l'appellation d'Africa Mod Matata.

Les titres sublimes suscités, œuvres d'une bonne qualité artistique produite par l'Africa Mod dont le style différait de celui des autres orchestres de la place, émerveillaient les mélomanes. Les fans considèrent l'Africa Mod comme un groupe venu semer des troubles au plan artistique dans l'arène musicale congolaise. D'où la nouvelle appellation du groupe "Africa Mod Matata". "Matata", mot lingala que l'on peut traduire par troubles, ennuis, problèmes...

Ainsi, de succès en succès et au fil du temps, Africa Mod Matata conquit le public et acquit une notoriété dans le gotha musical congolais, lors de ses prestations dans les différents bars dancing de Brazzaville, Pointe - Noire, Dolisie, Nkayi et Sibiti au célèbre bar Sikozaba. Nom qui englobait les quatre villes de la région de la Lékoumou, à savoir Si (Sibiti), Ko (Komono), Za (Zanaga) et Ba (Bambama) qui furent le haut lieu du plaisir et de la danse à l'époque au cours des décennies 1960 et 1970. Malheureusement, à cause des conflits internes, Paul Ngombe Pincky, Jean-Baptiste Miyouna et Toussaint Moumbenza quittèrent le navire Africa Mod Matata qui coula sous les eaux et disparu de la sphère musicale congolaise en 1970.

Auparavant, en 1967 le saxophoniste émérite Paul Ngombe Pincky avec quelques anciens compagnons créa l'orchestre Manta Lokoka. Maurice Obami, jeune chanteur, y fit son entrée et lança sur le marché un titre époustouflant intitulé "Manta Lokoka", qui marqua l'arrivée de l'orchestre dans la scène musicale congolaise. Maurice Obami fut hissé dans la cour des grands chanteurs de par sa belle voix mais la mort le frappa à fleur d'âge en 1969.

Sous la conduite de Pincky, l'orchestre Mantata Lokoka devint une véritable pépinière d'où nacquirent des grandes vedettes de la musique congolaise comme Pambou Tchiko Tchicaya, Simon Mangouani (sociétaires de l'orchestre Bantous de la capitale après le départ de Pamelo-Mounka, Kosmos, Edo Ganga et Bitsikou Théo) et autres. Comme bon nombre des orchestres des années 1960, Manta Lokoka ne connut pas une longue vie et disparut en 1976.

Suite à la dislocation du groupe, Pincky opta dans un premier temps pour une carrière en solo avant de décrocher définitivement en 1990. Paul Ngombe Pincky , chanteur compositeur, grand leader, talentueux saxophoniste, une des principales figures de la musique congolaise des années 1960 à 1980 était surtout connu pour son amour du saxophone. Il tira sa révérence à Pointe -Noire le 1er décembre 2019, à l'âge de 80 ans.