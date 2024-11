Congo-Brazzaville: Tuséo 2024 - Joyce Alade, une première participation mémorable

Parmi les humoristes conviés à la 17e édition du rendez-vous international du rire de Brazzaville « Tuséo » figurait, entre autres, la Camerounaise Joyce Alade qui a profité de l'occasion pour partager son savoir-faire au public brazzavillois et côtoyer les artistes d'autres pays.

Depuis 20 ans, Tuséo relève le pari de rassembler les humoristes du Congo et d'ailleurs afin de promouvoir la pratique du stand-up en Afrique, mais également de mettre en lumière des artistes de divers horizons. Pour les participants venus d'ailleurs, c'est l'occasion de se faire connaître auprès d'un nouveau public, notamment celui de Brazzaville. Dans la palette de cette année, Joyce Alade n'a pas manqué de faire sensation lors de la dernière soirée du festival Tuséo qui s'est tenu du 21 au 23 octobre à l'Institut français du Congo.

Belle, audacieuse et créative, Joyce a partagé au public un sketch hilarant portant sur quelques traits de différence entre l'apparence et l'influence des bandits en République du Congo et de la République démocratique du Congo. En effet, son séjour dans ces deux pays lui a permis de réaliser combien les deux peuples, au-delà de leur symbiose, présentent chacun ses caractéristiques propres, que ce soit dans le langage, les habitudes du quotidien... qui font leur force et leur beauté. Pour elle, cette précision est souvent essentielle pour les autres nationalités qui ont tendance à les confondre ou même à se dire qu'il n'existe qu'un seul Congo. Par ailleurs, Joyce a ironisé sur la réalité des sectes et les recommandations strictes en fonction des us et coutumes.

Au terme de son show, l'artiste a remercié l'initiatrice de Tuséo, Lauryathe Bikouta, de lui avoir permis de prendre part à ce festival qui s'est avéré riche en découverte, en partage et en apprentissage. C'est donc satisfaite de cette expérience professionnelle que Joyce a regagné le Cameroun, espérant revenir encore au Congo dans le cadre d'une activité en lien avec la comédie.