Madagascar: Zones d'investissement - Le pays accélère son industrialisation

Madagascar crée des zones d'investissement pour favoriser l'industrialisation, attirer les capitaux et dynamiser le secteur industriel.

Pour stimuler son industrialisation, Madagascar met en place des zones d'investissement dans des régions stratégiques. L'objectif est de développer le secteur industriel en attirant des entreprises et en favorisant la production locale.

Zones d'investissement pour attirer les capitaux

Le gouvernement malgache mise sur les zones d'investissement pour attirer les capitaux étrangers et nationaux. Le Conseil des ministres a validé cette semaine la création de cinq zones d'investissement dans les localités d'Arivonimamo, Taolagnaro, Toliara, Moramanga, et Andrakaka. Ces zones bénéficieront de régimes fiscaux et douaniers spécifiques pour faciliter l'installation des entreprises.

Encourager la production locale

La stratégie d'industrialisation du gouvernement vise aussi à encourager la production locale. Le Conseil des ministres indique que « l'industrialisation est un des piliers de la politique générale de l'État. » Cela inclut la production locale des produits de consommation essentiels pour les Malgaches, ce qui pourrait contribuer à réduire les importations et renforcer l'autonomie économique.

Un cadre juridique favorable aux investissements

La mise en place de ces zones d'investissement est accompagnée de réformes législatives, notamment la loi sur les investissements. Cette législation offre un cadre stable pour les entreprises et vise à rendre Madagascar plus attractif pour les investisseurs étrangers. Ces réformes sont soutenues par le pacte sur l'industrialisation, qui encourage la participation active du secteur privé.

%

Objectif : doubler la contribution industrielle au PIB

Actuellement, l'industrie contribue à hauteur de 15 % du PIB malgache. Les décideurs et le secteur privé espèrent doubler cette contribution d'ici la prochaine décennie, grâce aux nouvelles zones d'investissement et aux initiatives publiques. Le Economic Development Board of Madagascar (EDBM) supervisera l'exploitation de ces zones, afin d'assurer leur bon fonctionnement et leur efficacité économique.

Avec ces zones d'investissement, Madagascar s'engage dans un processus d'industrialisation qui pourrait transformer son économie et améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Grâce aux régimes fiscaux avantageux et à la stabilité juridique, ces zones attirent des entreprises prêtes à investir et à participer activement à l'essor industriel de la Grande Île.