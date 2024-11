Madagascar: Economie bleue - L'aquaculture durable valorisée

La mise en place et la gestion des zones protégées pour développer l'aquaculture et la pêche portent leurs fruits. En l'espace de trois ans, plus de mille deux cents pêcheurs ont reçu, après maintes formations, leurs cartes professionnelles, leur permettant d'élargir leurs activités pour la production halieutique.

C'est ce qui a été évoqué lors de la signature d'une nouvelle convention de partenariat entre le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, et le programme de Conservation Centrée sur la Communauté. Le programme C3 intervient sur l'aire protégée de Nosy Hara, au Nord de l'île, et a déjà contribué à développer les activités d'aquaculture dans la région, en dispensant des formations aux riverains, mais aussi en les dotant de matériel.

« Depuis le lancement du programme, en 2021, nous avons doté les coopératives et les comités locaux de protection de neuf bateaux à moteur, ainsi que de plus de quatre cents autres matériaux, dont des matériaux de pêche », indique Fara Rabemamy, program manager du programme C3, hier, au MPEB Ampandrianomby, lors de la signature de la nouvelle convention de partenariat.