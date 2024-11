Madagascar: Antsiranana - Des journalistes formés sur les lois foncières

Une dizaine de journalistes issus de différents organes de presse dans les districts de la région Diana ont pris part depuis mardi à une formation sur les lois et les textes fonciers dans la capitale du Nord.

Du 5 au 7 novembre, ils ont appris des notions sur la législation foncière malagasy qui devrait être vulgarisée à travers les médias pour faciliter la résolution des conflits fonciers.

Initiée par le Projet de Promotion pour la Politique Foncière Responsable, ProPFR/GIZ, cette formation vise à fournir aux participants une connaissance approfondie des lois en vigueur ainsi que des compétences pratiques pour analyser et rapporter sur ces sujets complexes de manière précise et éclairée. . Plusieurs thèmes ont été abordés durant cette formation.

Pendant trois jours, ces hommes de médias ont été bien informés et formés sur l'actualité des réformes foncières afin de mieux jouer leur rôle d'information, de formation et de sensibilisation du grand public et faire échos du plaidoyer d'alerte-foncier pour l'amélioration et la mise en oeuvre de la politique foncière à Madagascar. Cet atelier a été animé par des techniciens au sein de la coopération allemande GIZ et le ministère de la décentralisation l'aménagement et du territoire.

Le contenu de cette formation a pris en compte les enjeux de la gouvernance foncière à Madagascar , la politique foncière rurale, les statuts des terres , la notion de sécurisation foncière rurale et ses contours, le cadre juridique, politique et institutionnel du foncier rural, les réformes foncières ainsi que les dispositifs institutionnels de sécurisation foncière, et les mécanismes de collaboration permanente plateforme et médias pour une meilleure prise en compte de l'évolution de la gouvernance foncière à Madagascar.

Les régions Analamanga, Boeny et DIANA sont les zones d'intervention du projet, ciblant la population rurale et particulièrement les femmes et les groupes marginalisés. Ce projet, mis en oeuvre depuis 2017 touchera à sa fin en 2025.

Tantely Mbolatiana Randrianantenaiana, coordonnatrice régionale du projet Propfr a déclaré que les médias devraient rendre compte efficacement des principaux défis liés aux questions foncières à Madagascar. D'où la nécessité de cette formation ayant pour objectif d'améliorer la capacité des journalistes à analyser et rapporter sur les questions foncières.

« Former les journalistes sur les textes fonciers permettra de mieux sensibiliser le grand public sur la politique foncière rurale. Cette formation a également permis de faire un état des problématiques et des défis majeurs actuels sur le foncier à Madagascar », a-t-elle affirmé , tout en indiquant que grâce à cette formation, les journalistes sont désormais mieux équipés pour informer la population sur les enjeux fonciers, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et à une gestion plus efficace des terres.

Un des résultats significatifs de cette formation est la création d'un réseau de journalistes spécialisés dans les questions foncières. Ce réseau facilitera la circulation et la diffusion des informations liées aux projets fonciers, assurant ainsi une couverture médiatique cohérente et informée.