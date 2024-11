Madagascar: Volaharisoa Randrianotahiana - Le stylo, une passion artistique sacrée

Découvrez le parcours inspirant de Volaharisoa Randrianotahiana, lauréate nationale du concours Bic Art Master, qui transforme le stylo en oeuvre d'art.

Volaharisoa Randrianotahiana a fait sensation en remportant le concours national Bic Art Master en octobre dernier. Cette jeune artiste talentueuse est parvenue à transformer un simple stylo en un outil puissant, en créant des œuvres qui reflètent l'identité et la solidarité africaines. Pour Volaharisoa, le dessin est bien plus qu'un art : c'est une thérapie et un moyen de subsistance. Son parcours, marqué par des épreuves personnelles, inspire aujourd'hui de nombreux jeunes artistes.

Un chemin semé d'embûches

Volaharisoa Randrianotahiana n'a pas eu un parcours facile. Atteinte d'une maladie cardiaque dès son jeune âge, elle s'est trouvée limitée dans ses options professionnelles. « En 2013, j'ai dû subir une chirurgie à l'étranger, et c'est pendant ce séjour médical que j'ai réalisé ma première toile. Par la suite, j'ai envoyé ce tableau en Suisse. Deux Italiens, que j'ai rencontrés par hasard, m'ont alors initiée à quelques techniques de peinture. Grâce à eux, j'ai pu réaliser deux œuvres qui sont exposées dans un musée en Italie », raconte l'artiste de 30 ans.

La rencontre décisive

Sa rencontre avec ces deux artistes italiens a joué un rôle crucial dans son parcours. En l'accompagnant dans ses premières œuvres, ils ont éveillé chez elle une vocation qu'elle continue de nourrir avec passion. Loin d'abandonner face aux difficultés, Volaharisoa a transformé ses contraintes en une force créative.

%

L'art du stylo, un choix audacieux

Volaharisoa a choisi le stylo comme principal médium pour ses créations, une décision qui la distingue dans le monde artistique. « Avec le stylo, chaque trait est définitif ; il n'y a pas de place pour l'erreur, ce qui demande une concentration extrême. Il me faut environ quatre jours de travail ininterrompu pour achever un tableau », explique-t-elle. À ce jour, elle a créé plus de trente œuvres au stylo, ainsi que quelques peintures.

Une passion née dès l'enfance

Dès son plus jeune âge, Volaharisoa manifestait déjà son amour pour le dessin, en reproduisant avec soin les images de petits animaux dans ses livres d'école. Depuis, son art a évolué, prenant racine dans son histoire personnelle et les défis qu'elle a surmontés.

Aujourd'hui, Volaharisoa Randrianotahiana inspire par son talent et sa résilience. En s'imposant comme une figure montante de l'art au stylo, elle démontre que l'art est un puissant vecteur d'espoir et de guérison, capable de transcender les obstacles et d'insuffler la persévérance chez ceux qui la suivent.