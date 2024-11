Madagascar: Prévoyance sociale - La CNaPS modernise ses services grâce à la digitalisation

La CNaPS passe au digital pour améliorer l'efficacité et faciliter l'accès aux services pour ses adhérents, avec des outils modernes et pratiques

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) a lancé une série de nouveaux services digitaux pour offrir une meilleure expérience à ses usagers. Cette initiative vise non seulement à assainir les finances de l'institution, mais également à améliorer l'efficacité des procédures et à rendre les services plus accessibles.

Objectif : Assainir et simplifier les services

La CNAPS a adopté des outils numériques afin de réduire les erreurs et d'augmenter l'efficacité des services. Ce virage digital permet aux utilisateurs de bénéficier de plusieurs services en quelques clics, sans avoir à se déplacer.

Présentation des nouveaux services

Le 6 novembre, lors d'un événement au Centre de Conférences Internationales d'Ivato, les responsables ont dévoilé ces nouveaux outils numériques. Ces services sont destinés à répondre à un besoin croissant des entreprises et des particuliers, tout en s'adaptant aux exigences du monde moderne. Le Directeur Général de la CNaPS, Vimbina Rahainginjatovo, a déclaré : « Ces nouveaux outils visent à transformer l'expérience utilisateur et répondre à un besoin croissant des entreprises et des particuliers, tout en s'adaptant aux exigences du monde moderne. »

Simplification des démarches administratives

Les usagers de la CNaPS peuvent désormais réaliser des démarches comme obtenir un certificat de vie depuis leur téléphone, via l'application CNaPS Mobile. Cela évite aux retraités de se rendre au Fokontany et de perdre du temps dans de longues files d'attente.

Consultation et suivi en temps réel

Les adhérents peuvent aussi consulter leur compte individuel en temps réel grâce à des notifications par SMS. Cette solution est disponible avec les trois principaux opérateurs téléphoniques à Madagascar, garantissant la sécurité des données.

Affiliation des employeurs à la CNaPS

Les employeurs peuvent désormais s'affilier en ligne en quelques clics. Après avoir téléchargé les documents requis, ils reçoivent une notification avec leur carte employeur en moins de 72 heures.

La CNaPS marque un tournant dans sa gestion en adoptant ces nouvelles solutions digitales. Ces mesures ne visent pas uniquement la modernisation, mais aussi à rendre les services plus rapides, accessibles et sécurisés pour tous les usagers. La numérisation permet à la CNaPS de mieux répondre aux attentes des citoyens tout en assurant une gestion plus transparente et efficace.