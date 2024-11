Ile Maurice: Navin Ramgoolam à Baie-du-Tombeau - «Le MSM incarne la division»

Pendant presque une heure, le leader de l'Alliance du changement, Navin Ramgoolam, a expliqué à ceux présents à un congrès tenu à Baie-du-Tombeau, dans la nuit de mercredi, la raison pour laquelle ils devaient lui faire confiance ainsi qu'à son équipe.

Selon lui, le Mouvement socialiste militant (MSM) incarne la division et il avait toujours divisé la population pour régner. Il a rappelé la campagne communale que menaient certains du MSM. «Ils disent que si je meurs, c'est Paul Bérenger qui deviendra Premier ministre. Et s'il arrive un malheur à ce dernier, c'est Shakeel Mohamed qui sera à la tête du pays. C'est une campagne communale pour gagner les votes des hindous. Ne tombez pas dans ce piège.»

Navin Ramgoolam a aussi rappelé comment sir Anerood Jugnauth avait traité ceux de la communauté créole de démons et avait voulu prendre des décisions discriminatoires contre des élèves de cette communauté. «Je n'étais pas d'accord avec ce que préconisait sir Anerood Jugnauth et certains de mon parti me critiquaient. Jamais je ne pourrais diviser la population. C'est l'unité que je prône.» Pour éviter la discrimination, il a rappelé comment il avait mis sur pied l'Equal Opportunities Commission (EOC).

«Et savez-vous qui j'avais choisi comme président ? Brian Glover qui, pourtant, dans des articles dans l'express me critiquait.» Navin Ramgoolam a fait ressortir que l'EOC n'avait pas trouvé un seul cas de discrimination ces dernières années, alors que sous Brian Glover, deux ministres avaient été appelés à fournir des explications après des allégations de discrimination.

Navin Ramgoolam a souligné que le gouvernement sortant est désespéré et que maintenant qu'il annonce une baisse du prix des carburants. Il a aussi parlé de mythe des circonscriptions n°ᣵ 4 à 14, car il a dit savoir que les électeurs de ces circonscriptions voteront en bloc en faveur du changement.

Il a une nouvelle fois donné la garantie que l'Alliance du changement durera, et qu'entre lui et Paul Bérenger, «cela marche à merveille». Il a dit regretter que Paul Bérenger et lui n'aient pu régler leurs différends et que cela avait permis au MSM de prendre le pouvoir. Kaviraj Rookny, colistier de Navin Ramgoolam, s'est aussi adressé à l'assistance, alors que Ranjiv Woochit, l'autre candidat, souffrant, était absent. Le congrès était présidé par Étienne Sinatambou.