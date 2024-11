Ile Maurice: Lallmatie - Pravind Jugnauth interpelle Paul Bérenger sur l'affaire St-Louis

Lors du meeting de l'Alliance Lepep qui s'est tenu au Swaraj Bhawan à Lallmatie mercredi, dans la circonscription n°9 (Flacq-Bon-Accueil), le leader du Mouvement socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth, est revenu sur l'affaire St-Louis. Il a interpellé le leader du Mouvement militant mauricien, Paul Bérenger, affirmant qu'il «est proche de Bertrand Lagesse, représentant de la firme BWSC qui fabrique des moteurs pour produire de l'électricité».

Le Premier ministre sortant a une fois de plus accusé Navin Ramgoolam et le Parti travailliste de protéger et d'être entouré de trafiquants de drogue, affirmant que Navin Ramgoolam avait refusé d'instituer une commission d'enquête lorsqu'il était au pouvoir. Il a évoqué les noms de Raquel Jolicoeur et Akil Bissessur, et la relation de Richard Duval avec Cindy Legallant. Pravind Jugnauth a aussi évoqué l'affaire du Slovaque Peter Uricek, défendu par Yatin Varma, et le nom de Kaviraj Rookny, proche de Navin Ramgoolam.

Pravind Jugnauth a également critiqué Véronique Leu-Govind, membre des Nouveaux Démocrates. «Elle a été condamnée par la cour intermédiaire parce qu'elle avait pris des articles qui avaient été volés. Son époux a été pris avec de la drogue ; son frère a été arrêté parce qu'il avait pris un bateau pour se rendre à La Réunion et récupérer une cargaison de drogue», avant de commenter la «réputation notoire d'Ehsan Juman, condamné pour bribery et qui n'a pas déclaré certains avoirs, biens immobiliers et voiture». Pravind Jugnauth a enfin énuméré toutes les mesures financières adoptées au cours des cinq dernières années, ainsi que les allocations promises en cas d'un éventuel troisième mandat.

Sudheer Maudhoo a, lui, présenté son fils, affirmant qu'il préparait la relève pour les vingt ans à venir. «Je lui ai dit d'apprendre et de prendre ma place plus tard.» Il a également évoqué le coffre-fort de Navin Ramgoolam et la polémique entourant le poste Facebook «manz bondié, kaka diab» de Joanna Bérenger. Rubesh Doomun et Vijaye Ramchurn sont revenus sur les mesures nationales du gouvernement MSM visant à aider la population.