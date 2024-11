Maroc: Focus à Rabat sur les nouveautés fiscales dans le PLF-2025

Rabat — Les principales nouveautés fiscales contenues dans le Projet de loi de finances (PLF-2025) ont été au cœur d'une rencontre de concertation organisée, jeudi à Rabat, à l'initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et des services (CCIS) de la région Rabat-Salé-Kénitra.

Cette rencontre, animée par des professeurs universitaires et des experts-comptables, s'inscrit dans l'engagement annuel de la CCIS à formuler ses observations et propositions lors de la discussion du PLF, et à prendre connaissance de ses nouveautés fiscales, ainsi que des conditions et du contexte de leur mise en oeuvre.

Intervenant à cette occasion, le président de la CCIS-RSK, Hassan Sakhi, a mis en avant les nouveautés fiscales contenues dans le PLF-2025 visant à encourager et et à stimuler les projets d'investissement dans les secteurs stratégiques, tels que l'industrie et les énergies renouvelables, en leur accordant des exonérations fiscales.

Certaines de ces mesures vont dans le sens de la lutte contre l'évasion fiscale et de l'élargissement de l'assiette fiscale par l'intégration de certaines activités économiques informelles dans le système fiscal, a-t-il noté, ajoutant que d'autres mesures visent des réformes fiscales dont le but est d'améliorer l'équité fiscale et alléger la charge des petites et moyennes entreprises.

Pour sa part, l'expert-comptable, Mohammed Amine Ouazzani, a mis en lumière les mesures et dispositions contenues dans le PLF 2025 qui s'inscrivent "dans un contexte national marqué par le lancement de nombreux chantiers sociaux, ainsi qu'un contexte international marqué par une baisse de l'inflation et des prix des matières premières et de l'énergie".

Il a également abordé les principales nouveautés en matière de TVA, notamment l'élargissement de son champ d'exonération, ainsi que l'augmentation du minimum des recettes de la TVA allouées aux collectivités locales.

Cette rencontre s'est déroulée en présence, notamment, d'acteurs économiques, de représentants d'organisations professionnelles, d'experts-comptables, de comptables agréés et de notaires, ainsi que des membres de la CCIS-RSK.