Maroc: Taliouine - Le 15è Festival international du safran ouvre ses portes

Taroudant — Le coup d'envoi de la 15ème édition du Festival international du safran , a été donné jeudi, à la commune de Taliouine (province de Taroudant), sous le signe "Le safran de Taliouine et les changements climatiques: Vers une agriculture durable et adaptative".

Initié par l'Association du Festival international du safran, cet événement vise à valoriser la filière du safran pour en faire un vecteur de développement socio-économique des populations locales, créer un cadre d'échange interculturel et à accompagner les organismes professionnels à travers des ateliers thématiques, à même de contribuer au rayonnement touristique de Taliouine.

Organisée sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, cette manifestation qui s'étend sur une superficie de 2.000 m2, s'inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 qui vise entre autres, à promouvoir la filière du safran.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l'Agriculture à Souss-Massa, Noureddine Kessa a souligné cet événement qui se poursuivra jusqu'au 10 courant, vise la valorisation d'une chaîne de safran à Taliouine, notant que cette activité agricole revêt une grande importance dans le cadre de la Stratégie de Génération Verte 2020-2030.

Ce Festival se veut un rendez-vous annuel pour le partage et l'échange des expertises entre les différents acteurs opérant dans la production du safran, a-il-enchainé.

Pour sa part, le représentant de l'Association du Festival international du safran, Rachid Al Hayani a indiqué que cette manifestation ambitionne à promouvoir la filière du safran, produit phare et labellisé de la zone de Taliouine.

Cette édition connaît la participation de 80 exposants représentant les différentes régions du Royaume et comprend une série de conférences, d'ateliers et de tables-rondes, ainsi qu'une foire d'exposition des produits de terroir et produits locaux.

A noter que la région de Souss-Massa dispose d'énormes richesses agricoles et d'une diversité de produits de terroir qui reposent sur un savoir-faire séculaire.

La région produit une part importante de la production nationale en huile d'argan et safran et se distingue par des produits typiques comme le miel de thym, le miel d'euphorbe, les dattes, les amandes et le henné.

Plus de 1.160 Ha sont destinés à la culture du safran, tandis que la production annuelle est estimée à 4 Tonnes, dans l'optique d'atteindre 6,5 Tonnes à l'horizon 2030.