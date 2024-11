Sénégal: Campagne électorale - Diomaye réitère son appel au calme

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réitéré son appel au calme en invitant les acteurs politiques et la population à la retenue pour une campagne électoral apaisée. C'était hier, mercredi 6 novembre 2024, en conseil des ministres.

En conseil des ministres d'hier, mercredi 6 novembre, le chef de l'État a réitéré son appel aux acteurs politiques et aux populations pour le déroulement dans le calme, la sérénité et le respect des règles démocratiques de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.

Il a demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique (le General Jean Baptiste Tine Ndlr) et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (Ousmane Diagne, Ndlr) de prendre, conformément aux lois et règlements, toutes les mesures et dispositions qui s'imposent pour une campagne électorale apaisée sur l'étendue du territoire national.

Le Président de la République a ensuite évoqué la question de la formalisation du secteur informel. Il a, dans ce sens, demandé au Gouvernement de définir avec toutes les parties prenantes, une doctrine nationale de formalisation du secteur informel autour d'une meilleure structuration des activités et des acteurs, mais également d'une réorganisation optimale de l'encadrement des différentes entités de l'État dans les domaines de la formation, du financement, de la fiscalité et de l'installation dans des zones spéciales, sites et espaces dédiés.

Dans cet élan, il a indiqué au Premier Ministre l'importance de la tenue de concertations avec les Chambres consulaires du Sénégal pour accélérer la transformation systémique de l'économie informelle.

La mise en valeur du savoir-faire local dans les commandes publiques prônée

Le Chef de l'État a, par ailleurs, rappelé son attachement particulier à la modernisation de l'Artisanat national. Il a souligné l'urgence pour les structures publiques d'encadrement et de financement (DER/FJ, 3FPT) d'accentuer leurs efforts aux côtés des interventions de l'Agence de Promotion et de Développement de l'Artisanat (APDA) et des Chambres des métiers pour soutenir davantage les unités de production des artisans du Sénégal qui doivent évoluer rapidement en véritables PME ou PMI.

Il a, d'ores et déjà, demandé au Premier ministre de saisir l'opportunité de la création prochaine de l'entité de mutualisation et de centralisation des achats publics, pour accentuer la responsabilisation des artisans locaux dans l'exécution de la commande publique. Dès lors, il convient, pour toutes les filières de promouvoir le « made in Sénégal » et la consommation des produits locaux à travers les espaces commerciaux, sites d'expositions et foires. Le Président de la République s'est félicité de l'organisation régulière du mois du « Consommer local ».

Il a signalé l'impératif de la modernisation et de la réorientation de la Foire internationale de Dakar vers la promotion et la valorisation de la production nationale. Parlant de la culture, il a invité le ministre de la Culture à davantage travailler à la vulgarisation de notre patrimoine culturel et historique et de veiller à la préservation du patrimoine historique classé notamment Gorée, île-mémoire, qui doit bénéficier d'une attention spéciale. Pour clore ce chapitre, il a informé le Conseil qu'il présidera, ce jeudi 07 novembre 2024 au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, la cérémonie d'ouverture de la 15ème édition de la Biennale de l'Art africain contemporain.

Redynamiser la destination Sénégal

Le président Bassirou Diomaye Faye a aussi demandé au ministre du Tourisme et de l'Artisanat de redynamiser l'ensemble des organismes de promotion de la « destination Sénégal » en parfaite synergie avec les acteurs locaux, les opérateurs de circuits touristiques et autres professionnels du secteur. Il a indiqué l'impératif d'une maitrise stratégique des aménagements et des constructions d'établissements hôteliers et touristiques sur le littoral national et les sites placés sous la gestion de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO).

Dans le même sillage, il a souligné l'urgence d'améliorer significativement le cadre de vie et la sécurité dans les zones et sites touristiques mais également de veiller au renforcement permanent de la police touristique pour mieux sécuriser les activités.

Dans la dynamique de développement de l'emploi des jeunes, le Président de la République a demandé au Gouvernement de positionner en priorité le tourisme dans les dispositifs du 3FPT et de la convention nationale État-Employeur. Il s'agit aussi de soutenir l'École nationale de Formation hôtelière et touristique ainsi que les centres de formation aux métiers du tourisme.

Il a demandé au Ministre du Tourisme et de l'Artisanat et au Ministre des Finances et du Budget d'évaluer, de restructurer et de renforcer le financement du tourisme à travers le réajustement des interventions du crédit hôtelier, mécanisme qui doit asseoir la relance rapide et le développement durable du secteur.

Il a, par ailleurs, indiqué au Ministre du Tourisme de travailler en relation avec le Ministre des Transports aériens, le secteur privé et les compagnies aériennes, à l'organisation annuelle au Sénégal, d'un grand salon international du tourisme afin de promouvoir la « destination Sénégal » mais aussi développer le tourisme intérieur. Le Chef de l'État est enfin revenu sur le cinquantenaire de l'Institut sénégalais de Recherches agricoles. Il a saisi cette occasion pour adresser ses « chaleureuses félicitations et ses encouragements » à l'ensemble des personnels scientifique, technique et administratif de l'ISRA.

Il a demandé au Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage et au Ministre des Finances et du Budget d'accentuer le renforcement des moyens d'intervention et la transformation de l'ISRA en vue de consolider la place stratégique de l'établissement public dans la recherche sur les productions végétales, animales et halieutiques, la reconstitution du capital semencier et l'accélération de la mise en oeuvre des politiques et programmes de souveraineté alimentaire.