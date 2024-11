Madagascar: COSMOS - Ouverture d'un nouveau magasin à Akoor Digue

La plus grande chaîne de magasins à Madagascar portant l'enseigne de Cosmos ne cesse de se rapprocher de la population. En effet, un nouveau magasin est ouvert au grand public à Akoor Digue. « Cette enseigne gérée par la société UDITEC et faisant partie du groupe HV Madagascar, compte actuellement 18 magasins dans tout Madagascar. Nous proposons des gammes de produits adaptés à différents secteurs.

On peut citer, entre autres, la décoration, les outillages, les produits pratiques et sécuritaires comme les coffres et les valises, ainsi que des meubles pour maison et bureau, sans oublier les carrelages et sanitaires, les articles électro-ménagers et les produits technologiques. Des véhicules à deux ou à trois roues ainsi que les Tuk Tuk, sont également disponibles dans nos magasins », a exposé Felana Ralimina, le responsable administratif marketing et communication de Cosmos, hier lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Akoor Digue.

En outre, « nous nous démarquons par la présentation des marques originales offrant une garantie allant jusqu'à deux ans. Mais ce n'est pas tout ! Nous sommes la seule chaîne de magasins qui offre une facilité de paiement avec la promotion de la vente à crédit « Mirindra » dont le paiement sera étalé sur une période de 30 mois », a-t-elle conclu.