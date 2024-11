Madagascar: COPISTE 2024 - Deux Malgaches parmi les six lauréats primés

COPISTE 2024 est un concours régional de pitch start-up, organisé par la Commission de l'Océan Indien (COI) et l'Union européenne, à travers leur programme Entrepreneuriat et facilitation des affaires «ENFA-OI ».

Ils étaient 113 à avoir soumis leurs candidatures. 20 sont sortis du lot en ayant été sélectionnés pour participer au concours régional de pitch « COPISTE 2024 », ouvert aux jeunes entrepreneurs de la région Océan Indien. Ces 20 participants sont issus de Maurice, des Comores, de Madagascar et des Seychelles.

Concourant dans l'une des trois filières, à savoir le tourisme ; les plantes cosmétiques et médicinales ; et les produits de la mer, les participants ont eu droit à deux jours de préparations intenses à l'issue desquels ils devaient passer devant un jury d'experts pour une présentation chronométrée de 5 minutes.

Six lauréats, soit deux par filière, sont sortis du lot, dont deux participants malgaches : Anthony Ludovic Andrianandraina dans la filière Tourisme avec son projet « Cycle Marine », et Marie Raissa Rakotonjatovo dans la filière Produits de la mer, avec son projet « Mena Tsook ». Tous deux ont obtenu la seconde place dans leurs filières respectives. Ils ont été primés aux côtés des quatre autres lauréats la semaine dernière. Les six lauréats ont remporté un prix allant de 1 500 à 2 000 euros de subventions, ainsi qu'un bon d'incubation de 1 000 euros chacun.

%

Plus qu'un simple concours de pitch, COPISTE 2024 a également été un temps de rencontre et de formation grâce aux multiples modules mis en place par le programme ENFA-OI dans divers domaines : mentoring ; communication (attirer et fidéliser les clients) ; témoignage (leçon d'une start-up qui a expérimenté la levée de fonds) ; financement d'une start-up early-stage ; analyse de la communication à travers les points forts et les points faibles de chaque participant.

Notons que le programme ENFA-OI, au service des entrepreneurs régionaux, notamment les femmes et les jeunes, accompagne tout particulièrement les entrepreneurs dans les domaines du tourisme, des produits de la mer et des plantes médicinales et cosmétiques, dans une démarche d'économie bleue, verte et/ou circulaire.

Les résultats

Filière Tourisme

1re place : Vicky Durand (Seychelles) - projet « Save the Ocean »

2e place : Anthony Ludovic Andrianandraina (Madagascar) - projet « Cycle Marine »

Filière plantes cosmétiques et médicinales

1re place : Jihane Guy (Comores) - projet « Wutamu »

2e place : Bouchra Ibrahime (Comores) - projet « Natur'hair »

Filière Produits de la mer

1re place : Darren Low Hong (Seychelles) - projet « Fleur de sel »

2e place : Marie Raissa Rakotonjatovo (Madagascar) - projet « Mena Tsook ».