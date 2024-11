Tunisie: Conférence de la REPAN à Tunis - Autour de l'entrepreneuriat francophone

«Quand la diversité et le numérique se rencontrent : imaginer l'avenir de l'entrepreneuriat francophone », tel est l'intitulé d'une conférence attendue. La représentation de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique du Nord (Repan) donne rendez-vous, ce soir à partir de 16h00, à des adhérents et invités afin d'aborder la diversité et le numérique autrement, deux thématiques qui font et défont l'époque actuelle.

La rencontre se déroule dans la continuité du Sommet de la Francophonie organisé en 2022 à Djerba et du Sommet de Villers-Cotterêts, qui s'est tenu en octobre 2024. Elle aura lieu dans un hôtel à Tunis, en accès libre, comme annoncé sur les réseaux sociaux. La diversité et le numérique font des moyens divers de technologie moderne un socle de base pour mieux rayonner.

Ces deux thématiques fusionnent avec les progrès de l'époque et nourrissent la langue française, faisant de cette 5e langue la plus parlée au monde un moteur d'innovation et de développement entrepreneurial. Rappelons que «L'innovation et l'entrepreneuriat en français» ont été au cœur des thématiques principales du Sommet de la Francophonie de Villers-Cotterêts.

«La connectivité et la solidarité dans la diversité» ont fait également la réussite du Sommet de la Francophonie de Djerba, en 2022. Cette conférence rassemble toutes ces thématiques autour de réflexions sur l'avenir et le devenir d'une francophonie agissante au niveau de l'économie mondiale. Comme annoncé en amont de la conférence dans un communiqué de presse, l'événement propose de réfléchir aux moyens par lesquels le numérique, vecteur d'inclusion et d'innovation, peut permettre à la communauté francophone de surmonter les barrières géographiques, économiques et culturelles.

La conférence mettra en lumière des initiatives réussies, des projets en cours et des exemples concrets où l'interaction entre le numérique et la diversité culturelle a permis l'émergence d'idées novatrices. Outre le renforcement du sentiment d'appartenance à la communauté francophone mondiale, la conférence citera l'émergence de projets innovants et entrepreneuriaux en français et des exemples d'entreprises et d'initiatives francophones, en devenir ou déjà existantes. La Repan veille à renforcer des collaborations entre entrepreneurs francophones et à créer de nouveaux partenariats économiques.

Elle valorise la langue française comme vecteur d'innovation et de développement entrepreneurial, élabore des recommandations concrètes pour intégrer le numérique et la diversité culturelle dans les initiatives entrepreneuriales francophones, sensibilise aux opportunités offertes par l'entrepreneuriat en français dans l'ère numérique, et s'engage à renforcer de jeunes entrepreneurs francophones dans des projets innovants. Les Groupe des ambassadeurs francophones (GAF), l'Alliance française de Djerba, la Jeune chambre internationale (JCI), Orange Tunisie, l'Université de Carthage (Ucar) et la Cajef Tunisie sont partenaires autour du maintien de cet événement.