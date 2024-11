Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - Equipe de Tunisie - La liste dévoilée Kaïs Yaâkoubi se démarque de Faouzi Benzarti

L'entraîneur national promu n'a pas hésité à écarter Youssef Msakni et Ferjani Sassi (suspendu pour le premier match face à Madagascar) pour insuffisance de rendement. Il a eu, également, le mérite de convoquer pour la première fois Hamza Mastouri et Rabii El Homri.

C'est un Kaïs Yaâkoubi sûr de lui, mais aussi extrêmement nerveux, qui s'est présenté hier matin aux médias pour présenter sa liste des 26 joueurs convoqués pour les matchs contre Madagascar et la Gambie comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.

«Quand on me traite de mauvais entraîneur, à la limite je peux l'accepter. Mais qu'on s'attaque à ma personne et à ma famille, je peux devenir extrêmement agressif. Et puis, on m'a attribué la relégation de certaines équipes, ce qui est faux», a dit Kais Yaâkoubi sur un ton amer.

Et même dans ses réponses aux plus simples des questions, le ton de Yaâkoubi frôlait par moments une agressivité qui n'avait pas sa raison d'être.

Cela dit, Kaïs Yaâkoubi s'est démarqué de Faouzi Benzarti dans ses choix en n'hésitant pas à se passer des services de Youssef Msakni et Ferjani Sassi : «Je tiens à dire les choses comme elles sont : la non-convocation de Youssef Msakni est un choix purement technique. Ce n'est nullement une mesure disciplinaire. Youssef Msakni a débarqué lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN blessé, ce qui l'a empêché de jouer.

%

Il a fait le voyage avec nous au Maroc où nous avons affronté la Gambie sans jouer une seule minute. Il est bien loin de son niveau habituel et ne peut apporter le plus escompté à l'équipe nationale. C'est aussi le cas de Ferjani Sassi qui est de plus suspendu pour le match de Madagascar. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas les convoquer. J'ai pris le téléphone et j'ai expliqué à Youssef mon point de vue. C'est que j'assume pleinement mes choix et je ne me dérobe pas à mes responsabilités.»

Ben Chérifia : un rôle de joueur-cadre

Si Youssef Msakni a été le grand absent de la liste de Kais Yaâkoubi, Moez Ben Chérifia, lui, est l'invité de marque, et retrouve l'équipe nationale six ans après. En effet, depuis qu'il n'a été retenu pour la Coupe du monde de Russie en 2018, Ben Chérifia n'a pas remis les pieds en équipe de Tunisie. Et s'il est retenu par Yaâkoubi, c'est qu'il y a bien une raison à cela : "Moez Ben Chérifia est un joueur-cadre qui assure pleinement son rôle de capitaine. C'est l'enfant de la maison. Aussi, sa présence sera bénéfique pour Amanallah Memmiche qui essaye de se retrouver. Je sais qu'il a été disponible pour lui et qu'il l'a encadré tout au long de la saison dernière."

Le mérite de Mastouri et El Homri

En composant sa liste, Kaïs Yaâkoubi a jeté un oeil du côté du championnat et n'a pas hésité à donner leur chance à Hazem Mastouri et Rabii El Homri, convoqués pour la première fois en équipe nationale : «Hazem Mastouri est un joueur qui sait où il va. Je connais bien son parcours depuis ses débuts, ce qu'il a entrepris lors de son passage au club irakien Al-Najaf et son apport au début de cette saison sous les couleurs de l'USM. Il a marqué deux buts et a été l'auteur de deux passes décisives. Quant à Rabii El Homri, il joue avec le leader du championnat. Il a, d'ailleurs, contribué aux performances de l'OB en marquant trois buts. Ces deux joueurs peuvent nous aider à trouver des solutions en attaque».

En outre, la liste de Kaïs Yaâkoubi enregistre le retour du défenseur du Zamalek, Hamza Mathlouthi, mais aussi du milieu d'Oxford, Idris Mizouni, ainsi que Ltaief, Laayouni et Jouini.

Le stage de l'équipe nationale débutera dimanche. Une seule séance est prévue à Tunis, lundi prochain à 18h00 au Stade annexe de Radès. Par la suite, la délégation tunisienne affrétera un avion spécial pour Johannesburg qui décollera de l'aéroport Tunis- Carthage vers 22h00. La délégation ralliera par la suite Pretoria.

A noter que bon nombre de joueurs arriveront à Tunis lundi et certains d'entre eux rateront la séance d'entraînement de 18h00 et se contenteront de faire des soins ou une séance de décrassage au lieu de retraite de la sélection.

La liste

Gardiens de but : Amenallah Memmiche (Espérance de Tunis), Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Moez Ben Chérifia (Olympique de Béja).

Défenseurs : Wajdi Kechrida (Al Gharafa), Ali Abdi (Nice), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Nader Ghandri (Akhmat Grozny), Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk), Montassar Talbi (Lorient), Hamza Mathlouthi (Zamalek), Amine Cherni (Stade Lavallois).

Milieux : Elyès Skhiri (Eintracht Francfort), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros), Hamza Rafia (Lecce), Idris Mizouni (Oxford United), Aissa Laidouni (Al Wakrah), Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley FC).

Attaquants : Amor Laayouni (BK Häcken), Anas Haj Mahmoud (Parme), Seifallah Letaief (FC Twente), Haythem Jouini (Dibba Al-Hisn), Hazem Mastouri (US Monastirienne), Rabii Homri (Olympique de Béja), Bilel Ait Malek (Club Africain), Nabil Makni (Hebar Pazardzhik).