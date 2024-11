Soudan: Avec la participation du pays, l'Assemblée générale d'Interpol conclut ses travaux à Glasgow, en Grande-Bretagne

Glasgow — L'Assemblée Générale d'Interpol a conclu ses travaux lors de sa 92e session, tenue dans la ville de Glasgow, en Grande-Bretagne, du 4 au 7 novembre. Le Soudan a participé avec une délégation de haut rang dirigée par le directeur général des forces de police, le Lit-Gen. Khaled Hassan.

Il est à mentionner que les réunions de l'Assemblée Générale d'Interpol se tiennent chaque année et visent à délibérer et discuter des moyens de renforcer les domaines de coopération policière, de sécurité et pénale entre les pays de l'organisation et s'occupent d'élaborer des stratégies pour lutter contre la criminalité organisée transfrontalière, le terrorisme et les crimes liés à la drogue, les crimes électroniques, les crimes environnementaux et d'autres crimes qui menacent la paix et la sécurité internationales.

Les suivis effectués par le Bureau de Presse de la Police indiquent que, pour la première fois dans l'histoire d'Interpol, le Secrétaire général de l'Association a été élu d'Amérique latine, le candidat brésilien Valdesi Urquiza remportant le poste, succédant à l'Allemand Jürgen Stock. Le Maj-Gen. Mohamed Al-Dakhisi a également été élu vice-président du Comité Exécutif pour l'Afrique, et un vote a également eu lieu pour choisir les membres du comité et les délégués des continents sortants.

En marge des réunions de l'Organisation, le directeur général des forces de police a rencontré ses homologues du Soudan du Sud, du Rwanda et de la Chine. Ces réunions ont discuté des relations bilatérales et des moyens de renforcer la coopération et de coordonner les efforts de sécurité et de police pour assurer la sécurité et la stabilité et parvenir au bien-être des peuples de ces pays.\ OSM